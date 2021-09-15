https://ria.ru/20210915/norshteyn-1749827375.html

Биография Юрия Норштейна

Биография Юрия Норштейна - РИА Новости, 15.09.2021

Биография Юрия Норштейна

Режиссер-мультипликатор, художник, сценарист Юрий Борисович Норштейн родился 15 сентября 1941 года в деревне Андреевка Пензенской области, куда во время войны... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T01:36

2021-09-15T01:36

2021-09-15T01:36

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юрий норштейн

вгик

киносоюз

музей кино

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Режиссер-мультипликатор, художник, сценарист Юрий Борисович Норштейн родился 15 сентября 1941 года в деревне Андреевка Пензенской области, куда во время войны была эвакуирована его мать. В 1943 году Юрий Норштейн вместе с матерью и старшим братом вернулись из эвакуации в Москву.В 1956-1958 годах Юрий Норштейн учился в художественной школе.После окончания средней школы с 1958 года по 1959 год работал на мебельном комбинате столяром-сколотчиком.В 1959-1961 годах учился на курсах художников-мультипликаторов при киностудии "Союзмультфильм".В 1961-1989 годах работал на киностудии "Союзмультфильм". В 1961-1973 годах он был художником-мультипликатором более 50 фильмов. В их числе "Левша" (1964, режиссер Иван Иванов-Вано), "Каникулы Бонифация" (1965, режиссер Федор Хитрук), "Варежка" (1967) и "Чебурашка" (1971, режиссер Роман Качанов), цикл фильмов по рисункам Александра Пушкина (1977-1982, режиссер Андрей Хржановский). В 1973-1989 годах Юрий Норштейн был режиссером мультипликационных фильмов. Он снял анимационные фильмы "Двадцать пятое, Первый день" (1968), "Сеча при Керженце" (1971), "Лиса и Заяц" (1973), "Цапля и Журавль" (1974). Последний из них был удостоен премии Всесоюзного фестиваля, первой премии "Золотой Праксиноскоп" на МКФ в Нью-Йорке, первой премии на МКФ в Тегеране, главных призов на МКФ в Панаме и в Оденсе (Дания) и др. В 1975 году режиссер создал анимационный фильм "Ежик в тумане" по сказке Сергея Козлова. Фильм завоевал несколько наград на международных кинофестивалях в Тегеране (Иран, 1976); в Чикаго, (США, 1977); в Хихоне (Испания, 1977) и в Мельбурне (Австралия, 1978). В 2003 году в Токио "Ежик в тумане" был признан лучшим фильмом всех времен и народов.В 1979 году Норштейном была закончена работа над "Сказкой сказок" – фильме без слов, в котором уложилась на пространстве в тридцать минут история целого поколения. В фильме использовалась музыка из произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Себастьяна Баха. В 1980 году фильм получил первую премию на Всесоюзном кинофестивале, "Гран-при" на МКФ в Лилле (Франция), премию Международной критики (ФИПРЕССИ), приз Международной федерации киноклубов в Оберхаузене (ФРГ), "Гран-при" на МКФ в Загребе, первую премию на МКФ в Оттаве (Канада) и др. В 1984 году "Сказка сказок" была признана "лучшим анимационным фильмом всех времен и народов" по результатам международного опроса, проведенного Академией киноискусства совместно с АСИФА-Голливуд (США). С 1981 года постановщик занимается съемками кукольного фильма по повести Николая Гоголя "Шинель". За 40 лет с большими перерывами команде удалось подготовить около получаса материала. Норштейн также был создателем заставки к телепередаче "Спокойной ночи, малыши", фильма по стихам Басе в японском цикле "Зимний день" (Япония), а также рекламных роликов "Русский сахар". Он написал сценарии к собственным мультфильмам "25-е, первый день", "Цапля и журавль" (1974), "Сказка сказок" (1979).В 1979-1996 годах Норштейн преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров (факультет кинорежиссеров анимационного кино).С 1990 года по 2006 год работал в "Фонде Ролана Быкова", где организовал анимационную студию "Артель".В 1993 году Норштейн совместно с Андреем Хржановским, Федором Хитруком, Эдуардом Назаровым организовал школу-студию "ШАР", где преподавал до 1998 года.В 2000 году он основал "Фонд Юрия Норштейна", в который юридически была переведена студия "Артель". В 2010 году Норштейн стал одним из учредителей КиноСоюза.В разные годы Норштейн читал лекции во ВГИКе, является почетным профессором ВГИКа, почетным доктором изящных искусств Rhode Island School of Design, Providence, США (2005). Он проводил мастер-классы во многих странах мира – в Норвегии (1993), Великобритании (1991, 1994), Венгрии, Италии, Франции, Польше, Канаде, Швеции (1995-1998), США (2000), Нидерландах (1998), Бельгии (1994, 1995), Польше (1993, 2001), Латвии, Японии (1995-2007).Выставки Норштейна проходили в Пермской галерее, Музее кино в Москве, в мэрии Парижа (отель де Вилль), в Музее Джибури в Токио, в отделе личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина, в Altmans Gallery в Москве.В октябре 2021 года выставка Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой "Снег на траве" откроется в Еврейском музее в Москве. Проект приурочен к 80-летию Норштейна. Автор книг "Снег на траве. Главы из книги" (2005), "Сказка сказок" (2005), "Снег на траве" (2008). Неоднократно публиковал статьи об искусстве анимации.Творчество Юрия Норштейна было отмечено различными наградами. Он является лауреатом Государственной премии СССР (1979). В 1996 году был удостоен звания народный артист РФ. Среди многочисленных наград режиссера – французский орден Искусств и литературы Франции (1991), японский ордена Восходящего солнца (2004). Он является обладателем Премии имени А. Тарковского "За авторский вклад в развитие искусства" (1989), премии "Триумф" (1995), Премии имени В. Старевича (1997), премии В. Высоцкого "Своя колея" (2000), премии "Мастер" (2005) и др. Лауреат премии Федерации еврейских общин России "Человек года" в номинации "Человек-легенда" (2008).В 2012 году Норштейн стал лауреатом Международной общественной премии Андрея Первозванного "За веру и верность".Юрий Норштейн женат на Франческе Ярбусовой, которая является художником‑постановщиком почти всех его анимационных фильмов. У супругов двое детей — сын Борис (1968 года рождения) и дочь Екатерина (1970 года рождения).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, юрий норштейн, вгик, киносоюз, музей кино