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Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в России
Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в России - РИА Новости, 15.09.2021
Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в России
Около 250 наблюдателей из 50 стран будут работать на предстоящих выборах в РФ, в России все нормально с международным наблюдением, заявила официальный... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:47
2021-09-15T15:47
2021-09-15T15:47
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около 250 наблюдателей из 50 стран будут работать на предстоящих выборах в РФ, в России все нормально с международным наблюдением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все у нас нормально с международным наблюдением, около 250 наблюдателей будут работать, это порядка 50 стран и 8 международных организаций", - сказала она в эфире "России 24".По словам Захаровой, у международного сообщества будет возможность получить представление о проходящих выборах в "хорошем масштабе".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, мария захарова, россия
Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в России
Официальный представитель МИД Захарова: в России все нормально с международным наблюдением