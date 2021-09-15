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Выборы в Государственную думу
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Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в России
Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в России - РИА Новости, 15.09.2021
Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в России
Около 250 наблюдателей из 50 стран будут работать на предстоящих выборах в РФ, в России все нормально с международным наблюдением, заявила официальный... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:47
2021-09-15T15:47
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
мария захарова
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около 250 наблюдателей из 50 стран будут работать на предстоящих выборах в РФ, в России все нормально с международным наблюдением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все у нас нормально с международным наблюдением, около 250 наблюдателей будут работать, это порядка 50 стран и 8 международных организаций", - сказала она в эфире "России 24".По словам Захаровой, у международного сообщества будет возможность получить представление о проходящих выборах в "хорошем масштабе".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, мария захарова, россия
15:47 15.09.2021
 
Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в России

Официальный представитель МИД Захарова: в России все нормально с международным наблюдением

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около 250 наблюдателей из 50 стран будут работать на предстоящих выборах в РФ, в России все нормально с международным наблюдением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все у нас нормально с международным наблюдением, около 250 наблюдателей будут работать, это порядка 50 стран и 8 международных организаций", - сказала она в эфире "России 24".
По словам Захаровой, у международного сообщества будет возможность получить представление о проходящих выборах в "хорошем масштабе".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
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