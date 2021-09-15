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Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в России

Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в России - РИА Новости, 15.09.2021

Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в России

Около 250 наблюдателей из 50 стран будут работать на предстоящих выборах в РФ, в России все нормально с международным наблюдением, заявила официальный... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:47

2021-09-15T15:47

2021-09-15T15:47

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

мария захарова

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около 250 наблюдателей из 50 стран будут работать на предстоящих выборах в РФ, в России все нормально с международным наблюдением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все у нас нормально с международным наблюдением, около 250 наблюдателей будут работать, это порядка 50 стран и 8 международных организаций", - сказала она в эфире "России 24".По словам Захаровой, у международного сообщества будет возможность получить представление о проходящих выборах в "хорошем масштабе".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, мария захарова, россия