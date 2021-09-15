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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210915/nablyudateli-1750117095.html
Международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению на выборах
Международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению на выборах - РИА Новости, 15.09.2021
Международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению на выборах
Центры общественного наблюдения за выборами в России будут открыты для международных наблюдателей все три дня во время голосования, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:36
2021-09-15T11:59
политика
общественная палата рф
выборы в государственную думу
лидия михеева
россия
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Центры общественного наблюдения за выборами в России будут открыты для международных наблюдателей все три дня во время голосования, сообщила журналистам секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева."Центры общественного наблюдения будут открыты также и для международных наблюдателей, здесь сомнений быть не может", - сказала Михеева.По словам председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максима Григорьева, центры эти работать будут все три дня."В том числе здесь, в ОП, работает наш главных ситуационный центр, и, конечно, международным наблюдателям, у которых есть такой статус, будет обеспечен полный доступ к нашим центрам, где будет осуществляться видеонаблюдение", - сказал Григорьев.Голосование на думских и иных выборах в РФ пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, общественная палата рф, выборы в государственную думу, лидия михеева, россия
10:36 15.09.2021 (обновлено: 11:59 15.09.2021)
 
Международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению на выборах

Секретарь ОП: международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению на выборах

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБаннеры с информацией о выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва в Симферополе
Баннеры с информацией о выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Центры общественного наблюдения за выборами в России будут открыты для международных наблюдателей все три дня во время голосования, сообщила журналистам секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева.
"Центры общественного наблюдения будут открыты также и для международных наблюдателей, здесь сомнений быть не может", - сказала Михеева.
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ЦИК заявил о создании тотальной системы видеонаблюдения за голосованием
По словам председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максима Григорьева, центры эти работать будут все три дня.
"В том числе здесь, в ОП, работает наш главных ситуационный центр, и, конечно, международным наблюдателям, у которых есть такой статус, будет обеспечен полный доступ к нашим центрам, где будет осуществляться видеонаблюдение", - сказал Григорьев.
Голосование на думских и иных выборах в РФ пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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