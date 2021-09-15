https://ria.ru/20210915/nablyudateli-1750117095.html

Международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению на выборах

Международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению на выборах - РИА Новости, 15.09.2021

Международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению на выборах

Центры общественного наблюдения за выборами в России будут открыты для международных наблюдателей все три дня во время голосования, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:36

2021-09-15T10:36

2021-09-15T11:59

политика

общественная палата рф

выборы в государственную думу

лидия михеева

россия

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Центры общественного наблюдения за выборами в России будут открыты для международных наблюдателей все три дня во время голосования, сообщила журналистам секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева."Центры общественного наблюдения будут открыты также и для международных наблюдателей, здесь сомнений быть не может", - сказала Михеева.По словам председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максима Григорьева, центры эти работать будут все три дня."В том числе здесь, в ОП, работает наш главных ситуационный центр, и, конечно, международным наблюдателям, у которых есть такой статус, будет обеспечен полный доступ к нашим центрам, где будет осуществляться видеонаблюдение", - сказал Григорьев.Голосование на думских и иных выборах в РФ пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210914/videonablyudenie-1750022444.html

россия

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политика, общественная палата рф, выборы в государственную думу, лидия михеева, россия