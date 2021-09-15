https://ria.ru/20210915/nablyudateli-1750117095.html
Международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению на выборах
Международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению на выборах - РИА Новости, 15.09.2021
Международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению на выборах
Центры общественного наблюдения за выборами в России будут открыты для международных наблюдателей все три дня во время голосования, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:36
2021-09-15T10:36
2021-09-15T11:59
политика
общественная палата рф
выборы в государственную думу
лидия михеева
россия
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Центры общественного наблюдения за выборами в России будут открыты для международных наблюдателей все три дня во время голосования, сообщила журналистам секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева."Центры общественного наблюдения будут открыты также и для международных наблюдателей, здесь сомнений быть не может", - сказала Михеева.По словам председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максима Григорьева, центры эти работать будут все три дня."В том числе здесь, в ОП, работает наш главных ситуационный центр, и, конечно, международным наблюдателям, у которых есть такой статус, будет обеспечен полный доступ к нашим центрам, где будет осуществляться видеонаблюдение", - сказал Григорьев.Голосование на думских и иных выборах в РФ пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, общественная палата рф, выборы в государственную думу, лидия михеева, россия
10:36 15.09.2021 (обновлено: 11:59 15.09.2021)
Международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению на выборах
Секретарь ОП: международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению на выборах
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Центры общественного наблюдения за выборами в России
будут открыты для международных наблюдателей все три дня во время голосования, сообщила журналистам секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева
.
"Центры общественного наблюдения будут открыты также и для международных наблюдателей, здесь сомнений быть не может", - сказала Михеева.
По словам председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максима Григорьева, центры эти работать будут все три дня.
"В том числе здесь, в ОП, работает наш главных ситуационный центр, и, конечно, международным наблюдателям, у которых есть такой статус, будет обеспечен полный доступ к нашим центрам, где будет осуществляться видеонаблюдение", - сказал Григорьев.
Голосование на думских и иных выборах в РФ пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.