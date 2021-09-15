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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210915/murashko-1750203216.html
Мурашко поздравил Роспотребнадзор с 99-летием
Мурашко поздравил Роспотребнадзор с 99-летием - РИА Новости, 15.09.2021
Мурашко поздравил Роспотребнадзор с 99-летием
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поздравил коллектив Роспотребнадзора с 99-летием службы, отметив совместную борьбу с пандемией коронавируса, сообщила... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:24
2021-09-15T17:24
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
анна попова
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поздравил коллектив Роспотребнадзора с 99-летием службы, отметив совместную борьбу с пандемией коронавируса, сообщила прес-служба министерства.Согласно сообщению, он направил поздравительную телеграмму руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.В телеграмме министр отметил, что благодаря слаженной и достойной работе сотрудников службы обеспечивается эпидемиологическая безопасность страны и права потребителей товаров и услуг."Сегодня Минздрав России и Роспотребнадзор совместными усилиями успешно осуществляют защиту здоровья российских граждан и борются с распространением новой коронавирусной инфекции, разрабатывая и реализуя новые решения в сфере борьбы с пандемией", - говорится в телеграмме.Глава Минздрава также выразил уверенность в том, что профессионализм и трудолюбие сотрудников Роспотребнадзора позволят и впредь качественно выполнять поставленные перед службой задачи. Он также пожелал коллективу ведомства успехов и крепкого здоровья.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, россия
17:24 15.09.2021
 
Мурашко поздравил Роспотребнадзор с 99-летием

Мурашко поздравил Роспотребнадзор с 99-летием, отметив совместную борьбу с пандемией

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поздравил коллектив Роспотребнадзора с 99-летием службы, отметив совместную борьбу с пандемией коронавируса, сообщила прес-служба министерства.
Согласно сообщению, он направил поздравительную телеграмму руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.
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В телеграмме министр отметил, что благодаря слаженной и достойной работе сотрудников службы обеспечивается эпидемиологическая безопасность страны и права потребителей товаров и услуг.
"Сегодня Минздрав России и Роспотребнадзор совместными усилиями успешно осуществляют защиту здоровья российских граждан и борются с распространением новой коронавирусной инфекции, разрабатывая и реализуя новые решения в сфере борьбы с пандемией", - говорится в телеграмме.
Глава Минздрава также выразил уверенность в том, что профессионализм и трудолюбие сотрудников Роспотребнадзора позволят и впредь качественно выполнять поставленные перед службой задачи. Он также пожелал коллективу ведомства успехов и крепкого здоровья.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоАнна ПоповаРоссия
 
 
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