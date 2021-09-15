https://ria.ru/20210915/moskva-1750583282.html

На веломаршруте на Неглинной улице в Москве установили дождеприемники

На веломаршруте на Неглинной улице в Москве установили дождеприемники - РИА Новости, 17.09.2021

На веломаршруте на Неглинной улице в Москве установили дождеприемники

На веломаршруте на Неглинной улице в Москве установили безопасные дождеприемные решетки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-15T12:41

2021-09-15T12:41

2021-09-17T18:00

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москва

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На веломаршруте на Неглинной улице в Москве установили безопасные дождеприемные решетки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Вчера в соцсетях появились сообщения об опасных для велосипедистов дождеприемных решетках на веломаршруте на Неглинной улице. Специалисты ГУП "Мосводосток" оперативно отреагировали и за несколько часов заменили решетки на другие – с канавками диагонального типа. Они безопасны для всех видов узкоколесных транспортных средств. Благодаря внимательности горожан веломаршрут в центре столицы стал еще безопаснее", - говорится в сообщении.Отмечается, что ГУП "Мосводосток" обслуживает 729 дождеприемных решеток, установленных на велодорожках. Ежегодно перед началом велосезона решетки осматривают и при необходимости ремонтируют, меняют на решетки с желобами диагонального типа.

https://ria.ru/20210914/podgotovka-1749957116.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосводосток, городское хозяйство москвы