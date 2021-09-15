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На веломаршруте на Неглинной улице в Москве установили дождеприемники
На веломаршруте на Неглинной улице в Москве установили дождеприемники - РИА Новости, 17.09.2021
На веломаршруте на Неглинной улице в Москве установили дождеприемники
На веломаршруте на Неглинной улице в Москве установили безопасные дождеприемные решетки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-15T12:41
2021-09-17T18:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На веломаршруте на Неглинной улице в Москве установили безопасные дождеприемные решетки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Вчера в соцсетях появились сообщения об опасных для велосипедистов дождеприемных решетках на веломаршруте на Неглинной улице. Специалисты ГУП "Мосводосток" оперативно отреагировали и за несколько часов заменили решетки на другие – с канавками диагонального типа. Они безопасны для всех видов узкоколесных транспортных средств. Благодаря внимательности горожан веломаршрут в центре столицы стал еще безопаснее", - говорится в сообщении.Отмечается, что ГУП "Мосводосток" обслуживает 729 дождеприемных решеток, установленных на велодорожках. Ежегодно перед началом велосезона решетки осматривают и при необходимости ремонтируют, меняют на решетки с желобами диагонального типа.
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
12:41 15.09.2021 (обновлено: 18:00 17.09.2021)
 

На веломаршруте на Неглинной улице в Москве установили дождеприемники

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВелостоянка на неглинной улице
Велостоянка на неглинной улице - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На веломаршруте на Неглинной улице в Москве установили безопасные дождеприемные решетки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Вчера в соцсетях появились сообщения об опасных для велосипедистов дождеприемных решетках на веломаршруте на Неглинной улице. Специалисты ГУП "Мосводосток" оперативно отреагировали и за несколько часов заменили решетки на другие – с канавками диагонального типа. Они безопасны для всех видов узкоколесных транспортных средств. Благодаря внимательности горожан веломаршрут в центре столицы стал еще безопаснее", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ГУП "Мосводосток" обслуживает 729 дождеприемных решеток, установленных на велодорожках. Ежегодно перед началом велосезона решетки осматривают и при необходимости ремонтируют, меняют на решетки с желобами диагонального типа.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводостокГородское хозяйство Москвы
 
 
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