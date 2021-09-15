https://ria.ru/20210915/moskva-1750576208.html

В Москве почти шесть тысяч домов могут стать энергоэффективными

В Москве почти шесть тысяч домов могут стать энергоэффективными - РИА Новости, 17.09.2021

В Москве почти шесть тысяч домов могут стать энергоэффективными

Около 20% московских многоэтажек или почти шесть тысяч домов советской застройки имеют потенциал для модернизации систем отопления, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-15T15:40

2021-09-15T15:40

2021-09-17T17:12

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около 20% московских многоэтажек или почти шесть тысяч домов советской застройки имеют потенциал для модернизации систем отопления, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы."Около 20 процентов московских многоэтажек могут стать энергоэффективными. Это почти шесть тысяч домов советской застройки, имеющих потенциал для модернизации систем отопления", - сообщает пресс-служба.Как в свою очередь отметил глава департамента Вячеслав Торсунов, работа по совершенствованию отопительных систем ведется в Москве уже более семи лет - на основании решений собственников жилья в домах устанавливают автоматизированные узлы управления отоплением - системы погодного регулирования.Отмечается, что для того, чтобы присоединиться к проекту, жильцы должны заключить энергосервисный договор. В случае положительного решения энергосервисная компания (инвестор) разработает проект, закупит, установит и будет обслуживать оборудование в доме за свой счет."С начала 2021 года в Москве заключено 166 контрактов по модернизации систем отопления в многоквартирных домах. Сейчас в них проводятся работы по установке энергосберегающих систем. В течение определенного времени (как правило, это шесть лет) инвестор окупает свои инвестиции. Поэтому сначала большую часть сэкономленных средств получает энергосервисная компания. На этом этапе снижение платы за отопление для жителей составляет порядка четырех процентов. А через шесть лет, когда оборудование переходит в общедомовое имущество, экономия жильцов возрастает примерно до 16 процентов", - пояснили в пресс-службе.Отмечается, что установить энергоэффективные системы отопления можно не в каждой многоэтажке. Для оценки технического потенциала конкретного дома необходимо провести его обследование. Кроме того, энергосервис не охватывает новостройки, возведенные по программе реновации, поскольку в них уже устанавливается современное оборудование.В пресс-службе добавили, что, как правило, энергосервисом в столице занимаются частные компании, выступающие в качестве инвесторов. Государственное регулирование данного вопроса осуществляет ГКУ "Энергетика", находящееся в ведении департамента ЖКХ. Учреждение обеспечивает развитие и контроль в этой сфере (проверяет энергосервисные договоры, принимает участие в приёмке установленного оборудования, верифицирует акты достижения экономии).

https://realty.ria.ru/20210913/blagoustroystvo-1749821923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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