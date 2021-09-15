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Онлайн-конференция о конкурсах на соискание экопремий Москвы
Онлайн-конференция о конкурсах на соискание экопремий Москвы - РИА Новости, 15.09.2021
Онлайн-конференция о конкурсах на соискание экопремий Москвы
16 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению конкурсов на соискание премий Правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы.
2021-09-15T13:08
2021-09-15T13:08
анонсы
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Задать вопросУчастники:- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;- директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий ГОРШКОВ;- заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения, доцент НИУ МЭИ Евгений ГАШО;- профессор Международной академии архитектуры, начальник отдела внутренней экспертизы архитектурного бюро RTDA Ганна ОМЕЛЬЯНЕНКО;- основатель и руководитель коммуникационной платформы об устойчивом развитии "+1" Анастасия ПОПОВА;- лауреаты премий 2020 года.Конкурсы проводятся ежегодно с целью развития и укрепления в обществе экологических ценностей, стимулирования деятельности в области рационального природопользования и экологического просвещения. Принять участие в них могут представители бизнеса, некоммерческих организаций и научных сообществ, средств массовой информации, образовательных учреждений, проектных организаций города Москвы, а также экоактивисты.Начало приема заявок запланировано на 16 сентября 2021 года.Подать заявку и ознакомиться с условиями участия: https://ecopremia.moscow/Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:08 15.09.2021
 

Онлайн-конференция о конкурсах на соискание экопремий Москвы

Читать ria.ru в
16 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению конкурсов на соискание премий Правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы.
Задать вопрос

Участники:
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий ГОРШКОВ;
- заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения, доцент НИУ МЭИ Евгений ГАШО;
- профессор Международной академии архитектуры, начальник отдела внутренней экспертизы архитектурного бюро RTDA Ганна ОМЕЛЬЯНЕНКО;
- основатель и руководитель коммуникационной платформы об устойчивом развитии "+1" Анастасия ПОПОВА;
- лауреаты премий 2020 года.

Конкурсы проводятся ежегодно с целью развития и укрепления в обществе экологических ценностей, стимулирования деятельности в области рационального природопользования и экологического просвещения. Принять участие в них могут представители бизнеса, некоммерческих организаций и научных сообществ, средств массовой информации, образовательных учреждений, проектных организаций города Москвы, а также экоактивисты.
Начало приема заявок запланировано на 16 сентября 2021 года.

Подать заявку и ознакомиться с условиями участия: https://ecopremia.moscow/

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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