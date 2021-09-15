Онлайн-конференция о конкурсах на соискание экопремий Москвы
16 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению конкурсов на соискание премий Правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы.
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Участники:
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий ГОРШКОВ;
- заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения, доцент НИУ МЭИ Евгений ГАШО;
- профессор Международной академии архитектуры, начальник отдела внутренней экспертизы архитектурного бюро RTDA Ганна ОМЕЛЬЯНЕНКО;
- основатель и руководитель коммуникационной платформы об устойчивом развитии "+1" Анастасия ПОПОВА;
- лауреаты премий 2020 года.
Конкурсы проводятся ежегодно с целью развития и укрепления в обществе экологических ценностей, стимулирования деятельности в области рационального природопользования и экологического просвещения. Принять участие в них могут представители бизнеса, некоммерческих организаций и научных сообществ, средств массовой информации, образовательных учреждений, проектных организаций города Москвы, а также экоактивисты.
Начало приема заявок запланировано на 16 сентября 2021 года.
Подать заявку и ознакомиться с условиями участия: https://ecopremia.moscow/
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий ГОРШКОВ;
- заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения, доцент НИУ МЭИ Евгений ГАШО;
- профессор Международной академии архитектуры, начальник отдела внутренней экспертизы архитектурного бюро RTDA Ганна ОМЕЛЬЯНЕНКО;
- основатель и руководитель коммуникационной платформы об устойчивом развитии "+1" Анастасия ПОПОВА;
- лауреаты премий 2020 года.
Конкурсы проводятся ежегодно с целью развития и укрепления в обществе экологических ценностей, стимулирования деятельности в области рационального природопользования и экологического просвещения. Принять участие в них могут представители бизнеса, некоммерческих организаций и научных сообществ, средств массовой информации, образовательных учреждений, проектных организаций города Москвы, а также экоактивисты.
Начало приема заявок запланировано на 16 сентября 2021 года.
Подать заявку и ознакомиться с условиями участия: https://ecopremia.moscow/
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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