https://ria.ru/20210915/moskva-1750149582.html

Онлайн-конференция о конкурсах на соискание экопремий Москвы

Онлайн-конференция о конкурсах на соискание экопремий Москвы - РИА Новости, 15.09.2021

Онлайн-конференция о конкурсах на соискание экопремий Москвы

16 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению конкурсов на соискание премий Правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы.

2021-09-15T13:08

2021-09-15T13:08

2021-09-15T13:08

анонсы

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Задать вопросУчастники:- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;- директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий ГОРШКОВ;- заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения, доцент НИУ МЭИ Евгений ГАШО;- профессор Международной академии архитектуры, начальник отдела внутренней экспертизы архитектурного бюро RTDA Ганна ОМЕЛЬЯНЕНКО;- основатель и руководитель коммуникационной платформы об устойчивом развитии "+1" Анастасия ПОПОВА;- лауреаты премий 2020 года.Конкурсы проводятся ежегодно с целью развития и укрепления в обществе экологических ценностей, стимулирования деятельности в области рационального природопользования и экологического просвещения. Принять участие в них могут представители бизнеса, некоммерческих организаций и научных сообществ, средств массовой информации, образовательных учреждений, проектных организаций города Москвы, а также экоактивисты.Начало приема заявок запланировано на 16 сентября 2021 года.Подать заявку и ознакомиться с условиями участия: https://ecopremia.moscow/Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы