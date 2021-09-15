https://ria.ru/20210915/moskva-1750114468.html

Кузменко: Москва оказывает всестороннюю поддержку столичным экспортерам

Кузменко: Москва оказывает всестороннюю поддержку столичным экспортерам - РИА Новости, 15.09.2021

Кузменко: Москва оказывает всестороннюю поддержку столичным экспортерам

Московские власти широко применяют как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки столичных компаний с целью помочь им с выходом на зарубежные рынки, в том... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:22

2021-09-15T10:22

2021-09-15T10:23

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Московские власти широко применяют как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки столичных компаний с целью помочь им с выходом на зарубежные рынки, в том числе Латинской Америки, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко.Она выступила в ходе международного телемоста "Москва - Латинская Америка 2021", организованного АНО "Моспром" при поддержки Ассоциации НК СЭСЛА. В работе телемоста приняли участие руководители профильных ведомств и организаций России, стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители деловых кругов."Если финансовая поддержка идет на увеличение производственных мощностей предприятий-экспортеров, то нефинансовые формы поддержки помогают с преодолением институциональных барьеров на зарубежных рынках", - сказала Кузменко.По ее словам, такую помощь оказывают специалисты подведомственного Департаменту центра "Моспром", которые проводят индивидуальные аналитические исследования целевых рынков для действующих и потенциальных экспортеров. Кроме того, в рамках бизнес-миссий специалисты центра сами организуют деловые переговоры, подбирают и верифицируют потенциальных покупателей.В частности, была организована онлайн бизнес-миссия в страны Латинской Америки с участием столичных промышленных компаний."Также специалистами "Моспрома" был разработан первый в России цифровой тест экспортной готовности "АДЕПТ 7", который на основе множества факторов помогает оценить успешность и потенциал конкурентоспособности той или иной продукции на конкретном рынке", - добавила Кузменко.

https://realty.ria.ru/20210909/promzony-1749288853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва