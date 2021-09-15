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Кузменко: Москва оказывает всестороннюю поддержку столичным экспортерам
Кузменко: Москва оказывает всестороннюю поддержку столичным экспортерам - РИА Новости, 15.09.2021
Кузменко: Москва оказывает всестороннюю поддержку столичным экспортерам
Московские власти широко применяют как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки столичных компаний с целью помочь им с выходом на зарубежные рынки, в том... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:22
2021-09-15T10:22
2021-09-15T10:23
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Московские власти широко применяют как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки столичных компаний с целью помочь им с выходом на зарубежные рынки, в том числе Латинской Америки, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко.Она выступила в ходе международного телемоста "Москва - Латинская Америка 2021", организованного АНО "Моспром" при поддержки Ассоциации НК СЭСЛА. В работе телемоста приняли участие руководители профильных ведомств и организаций России, стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители деловых кругов."Если финансовая поддержка идет на увеличение производственных мощностей предприятий-экспортеров, то нефинансовые формы поддержки помогают с преодолением институциональных барьеров на зарубежных рынках", - сказала Кузменко.По ее словам, такую помощь оказывают специалисты подведомственного Департаменту центра "Моспром", которые проводят индивидуальные аналитические исследования целевых рынков для действующих и потенциальных экспортеров. Кроме того, в рамках бизнес-миссий специалисты центра сами организуют деловые переговоры, подбирают и верифицируют потенциальных покупателей.В частности, была организована онлайн бизнес-миссия в страны Латинской Америки с участием столичных промышленных компаний."Также специалистами "Моспрома" был разработан первый в России цифровой тест экспортной готовности "АДЕПТ 7", который на основе множества факторов помогает оценить успешность и потенциал конкурентоспособности той или иной продукции на конкретном рынке", - добавила Кузменко.
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москва
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Московские власти широко применяют как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки столичных компаний с целью помочь им с выходом на зарубежные рынки, в том числе Латинской Америки, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко.
Она выступила в ходе международного телемоста "Москва - Латинская Америка 2021", организованного АНО "Моспром" при поддержки Ассоциации НК СЭСЛА. В работе телемоста приняли участие руководители профильных ведомств и организаций России
, стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители деловых кругов.
"Если финансовая поддержка идет на увеличение производственных мощностей предприятий-экспортеров, то нефинансовые формы поддержки помогают с преодолением институциональных барьеров на зарубежных рынках", - сказала Кузменко.
По ее словам, такую помощь оказывают специалисты подведомственного Департаменту центра "Моспром", которые проводят индивидуальные аналитические исследования целевых рынков для действующих и потенциальных экспортеров. Кроме того, в рамках бизнес-миссий специалисты центра сами организуют деловые переговоры, подбирают и верифицируют потенциальных покупателей.
"В этом году мы уже провели 10 бизнес-миссий для 70 московских производственных компаний, организовали участие 17 экспортеров в международных выставках", - отметила замруководителя ДИПП.
В частности, была организована онлайн бизнес-миссия в страны Латинской Америки с участием столичных промышленных компаний.
"Также специалистами "Моспрома" был разработан первый в России цифровой тест экспортной готовности "АДЕПТ 7", который на основе множества факторов помогает оценить успешность и потенциал конкурентоспособности той или иной продукции на конкретном рынке", - добавила Кузменко.