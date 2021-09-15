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Экс-командующий ЧФ назвал заявления Киева о минной войне бессильной злобой
Экс-командующий ЧФ назвал заявления Киева о минной войне бессильной злобой - РИА Новости, 15.09.2021
Экс-командующий ЧФ назвал заявления Киева о минной войне бессильной злобой
Идея ведения минной войны стара как мир, ее актуальность сегодня продиктована не необходимостью, а слабостью и бессильной злобой украинских военных и политиков, РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:23
2021-09-15T11:23
в мире
украина
владимир комоедов
черноморский флот вмф россии
черное море
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Идея ведения минной войны стара как мир, ее актуальность сегодня продиктована не необходимостью, а слабостью и бессильной злобой украинских военных и политиков, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.Накануне директор украинской компании "Кливер", занимающейся подводными работами, минно-торпедным вооружением и акустическими системами, Оксана Врублевская заявила, что, поскольку российский военный флот в Черном море намного сильнее украинского, необходимо против него вести минную войну. Она пояснила, что для ремонта крейсера требуется 24 миллиона долларов, а стоимость мины составляет 30 тысяч долларов."Такие заявления звучат из Киева от отчаяния, это признаки агонии от бессильной злобы и слабости. Никто против Украины воевать не собирается, но в обиду себя и наших друзей мы не дадим", - сказал Комоедов.Он напомнил, что еще в 90-е годы, когда в России хронически не хватало денег на боевую подготовку и закупку новых видов вооружений, звучали предложения установить по периметру морской границы в Черном море либо боевые, либо сигнальные мины на случай появления "нежданных гостей"."Идея стара как мир. Ничего нового в минной войне нет. Можно вспомнить 1941 год, когда немцы блокировали Финский залив. Чем все закончилось, мы помним", - добавил адмирал.Относительно стоимости ремонта крейсера и производства мин Комоедов сказал кратко: "У Украины и этих денег нет".
https://ria.ru/20210904/voyna-1748653595.html
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в мире, украина, владимир комоедов, черноморский флот вмф россии, черное море, россия
11:23 15.09.2021
 
Экс-командующий ЧФ назвал заявления Киева о минной войне бессильной злобой

Адмирал Комоедов: идея Киева о минной войне — признаки агонии от бессильной злобы

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Комоедов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Комоедов - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Идея ведения минной войны стара как мир, ее актуальность сегодня продиктована не необходимостью, а слабостью и бессильной злобой украинских военных и политиков, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.
Накануне директор украинской компании "Кливер", занимающейся подводными работами, минно-торпедным вооружением и акустическими системами, Оксана Врублевская заявила, что, поскольку российский военный флот в Черном море намного сильнее украинского, необходимо против него вести минную войну. Она пояснила, что для ремонта крейсера требуется 24 миллиона долларов, а стоимость мины составляет 30 тысяч долларов.
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"Такие заявления звучат из Киева от отчаяния, это признаки агонии от бессильной злобы и слабости. Никто против Украины воевать не собирается, но в обиду себя и наших друзей мы не дадим", - сказал Комоедов.
Он напомнил, что еще в 90-е годы, когда в России хронически не хватало денег на боевую подготовку и закупку новых видов вооружений, звучали предложения установить по периметру морской границы в Черном море либо боевые, либо сигнальные мины на случай появления "нежданных гостей".
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"Идея стара как мир. Ничего нового в минной войне нет. Можно вспомнить 1941 год, когда немцы блокировали Финский залив. Чем все закончилось, мы помним", - добавил адмирал.
Относительно стоимости ремонта крейсера и производства мин Комоедов сказал кратко: "У Украины и этих денег нет".
 
В миреУкраинаВладимир КомоедовЧерноморский флот ВМФ РоссииЧерное мореРоссия
 
 
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