https://ria.ru/20210915/mikst-infektsiya-1750120967.html

Попова заявила о риске микст-инфекции гриппа и коронавируса

Попова заявила о риске микст-инфекции гриппа и коронавируса - РИА Новости, 15.09.2021

Попова заявила о риске микст-инфекции гриппа и коронавируса

Микст-инфекции гриппа и коронавируса стоит опасаться, единственный способ избежать болезни - привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:54

2021-09-15T10:54

2021-09-15T11:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Микст-инфекции гриппа и коронавируса стоит опасаться, единственный способ избежать болезни - привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Конечно, стоит бояться, потому что никто в мире не знает, как эти оба вируса будут действовать в человеческой популяции. Мы знаем, как они действуют в модельной среде - на животных, в лаборатории, плохо совместно взаимодействуют, сразу говорю и такой риск есть", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что единственный способ избежать этого - привиться.

https://ria.ru/20210909/privivki-1749355026.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова