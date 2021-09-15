https://ria.ru/20210915/mikst-infektsiya-1750120967.html
Попова заявила о риске микст-инфекции гриппа и коронавируса
Попова заявила о риске микст-инфекции гриппа и коронавируса - РИА Новости, 15.09.2021
Попова заявила о риске микст-инфекции гриппа и коронавируса
Микст-инфекции гриппа и коронавируса стоит опасаться, единственный способ избежать болезни - привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:54
2021-09-15T10:54
2021-09-15T11:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Микст-инфекции гриппа и коронавируса стоит опасаться, единственный способ избежать болезни - привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Конечно, стоит бояться, потому что никто в мире не знает, как эти оба вируса будут действовать в человеческой популяции. Мы знаем, как они действуют в модельной среде - на животных, в лаборатории, плохо совместно взаимодействуют, сразу говорю и такой риск есть", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что единственный способ избежать этого - привиться.
https://ria.ru/20210909/privivki-1749355026.html
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коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова
10:54 15.09.2021 (обновлено: 11:57 15.09.2021)
Попова заявила о риске микст-инфекции гриппа и коронавируса
Попова: стоит опасаться микст-инфекции гриппа и коронавируса и вакцинироваться