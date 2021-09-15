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Источник: Белоусов и Силуанов обсудят с металлургами повышение налогов
Источник: Белоусов и Силуанов обсудят с металлургами повышение налогов - РИА Новости, 15.09.2021
Источник: Белоусов и Силуанов обсудят с металлургами повышение налогов
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов в среду проведут совещание с металлургами и производителями удобрений по поводу... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:43
2021-09-15T10:43
экономика
андрей белоусов
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов в среду проведут совещание с металлургами и производителями удобрений по поводу планируемого повышения налогов, сообщили РИА Новости источники в отрасли.Другой источник в одной из металлургических компаний также подтвердил эту информацию, добавив, что встреча запланирована во второй половине дня, и на нее приглашены как владельцы, так и главы компаний.На минувшей неделе Силуанов заявлял журналистам, что изъятие части дополнительных доходов российских металлургов от благоприятной конъюнктуры мирового рынка является справедливым. Ранее его заместитель Алексей Сазанов также говорил, что основная идея заключается в том, чтобы перейти к некой привязке ставок НДПИ к изменению мировых цен на металлургическую продукцию. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в начале августа говорил, что МЭР и Минфин в августе-сентябре подготовят предложения по совершенствованию налоговой системы для российских металлургов.Правительство РФ на фоне роста цен ввело пошлины на экспорт черных и цветных металлов с 1 августа до конца 2021 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов указывал, что это временная мера, направленная на защиту внутреннего рынка. Кабмин планирует до конца года разработать постоянный механизм стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.
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экономика, андрей белоусов, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия
10:43 15.09.2021
 
Источник: Белоусов и Силуанов обсудят с металлургами повышение налогов

Источник: Белоусов и Силуанов обсудят с металлургическими компаниями повышение налогов

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМеталлургический завод "Красный Октябрь" в Волгограде
Металлургический завод Красный Октябрь в Волгограде - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов в среду проведут совещание с металлургами и производителями удобрений по поводу планируемого повышения налогов, сообщили РИА Новости источники в отрасли.
"Да, Белоусов и Силуанов проведут встречу с крупнейшими компаниями. По всей видимости будет обсуждаться НДПИ", - сообщил один из собеседников агентства.
Другой источник в одной из металлургических компаний также подтвердил эту информацию, добавив, что встреча запланирована во второй половине дня, и на нее приглашены как владельцы, так и главы компаний.
На минувшей неделе Силуанов заявлял журналистам, что изъятие части дополнительных доходов российских металлургов от благоприятной конъюнктуры мирового рынка является справедливым. Ранее его заместитель Алексей Сазанов также говорил, что основная идея заключается в том, чтобы перейти к некой привязке ставок НДПИ к изменению мировых цен на металлургическую продукцию. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в начале августа говорил, что МЭР и Минфин в августе-сентябре подготовят предложения по совершенствованию налоговой системы для российских металлургов.
Правительство РФ на фоне роста цен ввело пошлины на экспорт черных и цветных металлов с 1 августа до конца 2021 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов указывал, что это временная мера, направленная на защиту внутреннего рынка. Кабмин планирует до конца года разработать постоянный механизм стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.
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ЭкономикаАндрей БелоусовМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановРоссия
 
 
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