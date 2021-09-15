Участники реконструкции битвы на Куликовом поле собираются со всей страны
Участник конных соревнований военно-исторических клубов на фестивале "Поле Куликово".
Участник конных соревнований военно-исторических клубов на фестивале "Поле Куликово".
Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово".
Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово".
Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы.
Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы.
Участники военно-исторических клубов на фестивале "Поле Куликово".
Участники военно-исторических клубов на фестивале "Поле Куликово".
Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы.
Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы.
Участник конных соревнований военно-исторических клубов на фестивале "Поле Куликово".
Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово".
Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы.
Участники военно-исторических клубов на фестивале "Поле Куликово".
Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы.