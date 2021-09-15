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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210915/kulikovo-1750120692.html
Участники реконструкции битвы на Куликовом поле собираются со всей страны
Участники реконструкции битвы на Куликовом поле собираются со всей страны - РИА Новости, 15.09.2021
Участники реконструкции битвы на Куликовом поле собираются со всей страны
В третьи выходные сентября, которые в этом году приходятся на 18 и 19 число, на месте легендарного сражения отпразднуют 641 годовщину Куликовской битвы... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:44
2021-09-15T13:44
культура
тульская область
"куликово поле"
новости культуры
россия
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куда поехать в выходные
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В третьи выходные сентября, которые в этом году приходятся на 18 и 19 число, на месте легендарного сражения отпразднуют 641 годовщину Куликовской битвы. Участники реконструкции уже съезжаются, первые мероприятия фестиваля "Поле Куликово" начнутся уже 16 сентября, сообщают на сайте организатора.18 сентября на Красном холме, у памятника-колонны Дмитрию Донскому, и в Музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом воссоздадут реалии XIV века. С бытом и военными традициями Руси и Орды можно будет познакомиться на исторических интерактивных площадках. Главное событие торжества — реконструкция битвы войск Дмитрия Донского и Мамая. Подробное расписание можно найти на сайте музея.Гости праздника смогут освоить стрельбу из лука, попробовать свои силы в метании копья-сулицы и сразиться на мягких мечах или в копейном бою. В ремесленных мастерских обучат кузнечному и ювелирному делу, а также покажут, как расписывать глиняную посуду и прясть на веретене. На торжестве можно будет поиграть в старинные настольные игры — тавлеи, мельницу, альчики — и посетить средневековый уличный театр. В фестивале "Поле Куликово" участвуют клубы военно-исторической реконструкции со всей страны. Каждый год за несколько дней до торжества они собираются на берегу Дона у деревни Татинки, где воссоздают средневековый уклад.
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тульская область, "куликово поле", новости культуры, россия, музеи, куда поехать в выходные, куда поехать
13:44 15.09.2021
 

Участники реконструкции битвы на Куликовом поле собираются со всей страны

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово"
Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля Поле Куликово - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В третьи выходные сентября, которые в этом году приходятся на 18 и 19 число, на месте легендарного сражения отпразднуют 641 годовщину Куликовской битвы. Участники реконструкции уже съезжаются, первые мероприятия фестиваля "Поле Куликово" начнутся уже 16 сентября, сообщают на сайте организатора.
© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"Музей-заповедник "Куликово поле". Вид сверху.
Музей-заповедник Куликово поле. Вид сверху.
© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
Музей-заповедник "Куликово поле". Вид сверху.
18 сентября на Красном холме, у памятника-колонны Дмитрию Донскому, и в Музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом воссоздадут реалии XIV века. С бытом и военными традициями Руси и Орды можно будет познакомиться на исторических интерактивных площадках. Главное событие торжества — реконструкция битвы войск Дмитрия Донского и Мамая. Подробное расписание можно найти на сайте музея.
"Массовое показательное выступление состоится на центральной поляне и будет транслироваться в прямом эфире и на больших демонстрационных экранах. После него пройдут конные состязания, пеший турнир, дефиле средневекового исторического костюма, концерты фолк-групп, которые специализируются на средневековой музыке и занимаются ее изучением", — рассказывает Андрей Наумов, заместитель директора по научной работе музея-заповедника "Куликово поле".
Гости праздника смогут освоить стрельбу из лука, попробовать свои силы в метании копья-сулицы и сразиться на мягких мечах или в копейном бою. В ремесленных мастерских обучат кузнечному и ювелирному делу, а также покажут, как расписывать глиняную посуду и прясть на веретене. На торжестве можно будет поиграть в старинные настольные игры — тавлеи, мельницу, альчики — и посетить средневековый уличный театр.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участник конных соревнований военно-исторических клубов на фестивале "Поле Куликово".

Празднование 640-й годовщины Куликовской битвы
1 из 5

Участник конных соревнований военно-исторических клубов на фестивале "Поле Куликово".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово".

Празднование 640-й годовщины Куликовской битвы
2 из 5

Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы.

Участник военно-исторического фестиваля Поле Куликово в лагере реконструкторов
3 из 5

Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники военно-исторических клубов на фестивале "Поле Куликово".

Празднование 640-й годовщины Куликовской битвы
4 из 5

Участники военно-исторических клубов на фестивале "Поле Куликово".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы.

Празднование 640-й годовщины Куликовской битвы
5 из 5

Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 5

Участник конных соревнований военно-исторических клубов на фестивале "Поле Куликово".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 5

Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 5

Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 5

Участники военно-исторических клубов на фестивале "Поле Куликово".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 5

Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В фестивале "Поле Куликово" участвуют клубы военно-исторической реконструкции со всей страны. Каждый год за несколько дней до торжества они собираются на берегу Дона у деревни Татинки, где воссоздают средневековый уклад.
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