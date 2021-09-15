https://ria.ru/20210915/kulikovo-1750120692.html

Участники реконструкции битвы на Куликовом поле собираются со всей страны

Участники реконструкции битвы на Куликовом поле собираются со всей страны - РИА Новости, 15.09.2021

Участники реконструкции битвы на Куликовом поле собираются со всей страны

В третьи выходные сентября, которые в этом году приходятся на 18 и 19 число, на месте легендарного сражения отпразднуют 641 годовщину Куликовской битвы... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T13:44

2021-09-15T13:44

2021-09-15T13:44

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В третьи выходные сентября, которые в этом году приходятся на 18 и 19 число, на месте легендарного сражения отпразднуют 641 годовщину Куликовской битвы. Участники реконструкции уже съезжаются, первые мероприятия фестиваля "Поле Куликово" начнутся уже 16 сентября, сообщают на сайте организатора.18 сентября на Красном холме, у памятника-колонны Дмитрию Донскому, и в Музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом воссоздадут реалии XIV века. С бытом и военными традициями Руси и Орды можно будет познакомиться на исторических интерактивных площадках. Главное событие торжества — реконструкция битвы войск Дмитрия Донского и Мамая. Подробное расписание можно найти на сайте музея.Гости праздника смогут освоить стрельбу из лука, попробовать свои силы в метании копья-сулицы и сразиться на мягких мечах или в копейном бою. В ремесленных мастерских обучат кузнечному и ювелирному делу, а также покажут, как расписывать глиняную посуду и прясть на веретене. На торжестве можно будет поиграть в старинные настольные игры — тавлеи, мельницу, альчики — и посетить средневековый уличный театр. В фестивале "Поле Куликово" участвуют клубы военно-исторической реконструкции со всей страны. Каждый год за несколько дней до торжества они собираются на берегу Дона у деревни Татинки, где воссоздают средневековый уклад.

https://ria.ru/20210415/kulikovopole-1728464731.html

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