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Краснодарский край
https://ria.ru/20210915/kuban-1750182774.html
На Кубани создали 24 особо охраняемых природных территории
На Кубани создали 24 особо охраняемых природных территории - РИА Новости, 15.09.2021
На Кубани создали 24 особо охраняемых природных территории
В Краснодарском крае с начала текущего года сформировано 24 особо охраняемых природных территории, сообщает администрация региона. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:47
2021-09-15T15:47
краснодарский край
общество
тихорецкий район
краснодарский край
анапа
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. В Краснодарском крае с начала текущего года сформировано 24 особо охраняемых природных территории, сообщает администрация региона."Работа по формированию ООПТ идет в соответствии с поручением губернатора Вениамина Кондратьева. С начала текущего года в крае создано 24 особо охраняемых природных территории. Из них 21 ООПТ регионального и три местного значения. Их общая площадь превышает 3 тысячи гектаров", - сообщил вице-губернатор Сергей Болдин, его слова приводятся в сообщении.Об этом шла речь на совещании с участием глав муниципальных образований, представителей министерства природных ресурсов региона, законодательного собрания края, экологов.Замгубернатора отметил, что главная задача региона - сохранить уникальность природных территорий, создать правовые основы для их защиты от застройки и вырубки, поставить на кадастровый учет и учитывать особый режим использования в генеральных планах муниципалитетов.Также участники совещания рассмотрели вопрос о лесопарковых зеленых поясах – территориях вокруг городов с ограниченным режимом природопользования."До конца года общественной палатой будут рассмотрены ходатайства Анапы, Горячего Ключа, Крымского, Северского, Кущевскго и Тихорецкого районов о создании на их территориях лесопарковых зеленых поясов", - добавили в администрации.На сегодняшний день в Краснодарском крае 391 особо охраняемая природная территория, семь из них федерального значения, 347 – регионального, 37 – местного. Вместе они занимают площадь более 900 тысяч гектаров или 11% территории региона.
https://ria.ru/20210915/kuban-1750137842.html
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общество, тихорецкий район, краснодарский край, анапа, вениамин кондратьев
15:47 15.09.2021
 
На Кубани создали 24 особо охраняемых природных территории

На Кубани в 2021 году создали 24 особо охраняемых природных территории

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. В Краснодарском крае с начала текущего года сформировано 24 особо охраняемых природных территории, сообщает администрация региона.
"Работа по формированию ООПТ идет в соответствии с поручением губернатора Вениамина Кондратьева. С начала текущего года в крае создано 24 особо охраняемых природных территории. Из них 21 ООПТ регионального и три местного значения. Их общая площадь превышает 3 тысячи гектаров", - сообщил вице-губернатор Сергей Болдин, его слова приводятся в сообщении.
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Об этом шла речь на совещании с участием глав муниципальных образований, представителей министерства природных ресурсов региона, законодательного собрания края, экологов.
Замгубернатора отметил, что главная задача региона - сохранить уникальность природных территорий, создать правовые основы для их защиты от застройки и вырубки, поставить на кадастровый учет и учитывать особый режим использования в генеральных планах муниципалитетов.
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Также участники совещания рассмотрели вопрос о лесопарковых зеленых поясах – территориях вокруг городов с ограниченным режимом природопользования.
"До конца года общественной палатой будут рассмотрены ходатайства Анапы, Горячего Ключа, Крымского, Северского, Кущевскго и Тихорецкого районов о создании на их территориях лесопарковых зеленых поясов", - добавили в администрации.
На сегодняшний день в Краснодарском крае 391 особо охраняемая природная территория, семь из них федерального значения, 347 – регионального, 37 – местного. Вместе они занимают площадь более 900 тысяч гектаров или 11% территории региона.
 
Краснодарский крайОбществоТихорецкий районКраснодарский крайАнапаВениамин Кондратьев
 
 
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