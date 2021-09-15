https://ria.ru/20210915/kuban-1750137842.html

Депутаты Кубани хотят защитить виноградопригодные земли от застройки

Депутаты Кубани хотят защитить виноградопригодные земли от застройки - РИА Новости, 15.09.2021

Депутаты Кубани хотят защитить виноградопригодные земли от застройки

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) планируют выступить с инициативой защиты виноградопригодных земель от их перевода в категорию... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:10

2021-09-15T12:10

2021-09-15T12:10

краснодарский край

госдума рф

виктория абрамченко

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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) планируют выступить с инициативой защиты виноградопригодных земель от их перевода в категорию участков под застройку, сообщил журналистам спикер ЗСК Юрий Бурлачко."Сейчас занятые плантациями участки из земель сельхозназначения имеют вид разрешенного использования "садоводство". Подобная классификация не согласуется со сведениями федерального реестра виноградопригодных земель. Предлагаемые нами изменения позволят защитить данные земли от их перевода в категорию участков под застройку", - сказал спикер парламента Кубани.Он напомнил, что этот вопрос неоднократно поднимался на совещаниях в ЗСК, в том числе и на пленарном заседании. "Максимально обезопасить ценные сельхозземли - это принципиальная позиция и губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева", - пояснил спикер ЗСК.Кубанский парламент в 2020 году принял новый закон о развитии виноградарства и виноделия. Депутаты ЗСК утвердили его после принятия соответствующего федерального закона. По словам спикера парламента, принятый краевой закон - "дорожная карта", в соответствии с которой реализуются мероприятия по поддержке виноградарства и виноделия, повышению качества произведенной на Кубани продукции и ее продвижению на внутренний и внешний рынки."Над совершенствованием нормативной правовой базы в данном направлении депутатский корпус Кубани работает постоянно. Поэтому уже на ближайшую конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации, которая состоится в Крыму в следующем месяце, мы вынесем на обсуждение коллег обращение к заместителю председателя правительства России Виктории Абрамченко по вопросу установления самостоятельного вида разрешенного использования для виноградопригодных земель - "виноградарство", - уточнил Юрий Бурлачко.Ранее кубанский парламент по поручению председателя ЗСК разработал инициативу по внесению изменений в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в части оказания финансовой поддержки отечественным виноделам. Соответствующий документ уже принят Госдумой."Сегодня регион уверенно держит свою марку производителя качественных вин. И укреплять этот высокий статус – один из приоритетов работы исполнительной и законодательной властей", - заключил спикер ЗСК, выразив при этом уверенность, что благодаря реализации комплексной господдержки и действию профильного закона виноделие в регионе выйдет на принципиально новый уровень развития.В Краснодарском крае постоянно увеличивается общая площадь виноградников. С января по сентябрь она выросла на 400 гектаров. Произведенная в регионе продукция становится победителем на престижных конкурсах. Только в этом году на международной арене кубанские вина взяли 32 медали. Что касается объема ассигнований, выделенных в этом году только на виноградарство, то он составляет свыше 600 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210914/kuban-1750081091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, виктория абрамченко