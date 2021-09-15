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Краснодарский край
https://ria.ru/20210915/krasnodar-1750233410.html
На Кубани откроют 18 спортивных объектов в 2022 году
На Кубани откроют 18 спортивных объектов в 2022 году - РИА Новости, 15.09.2021
На Кубани откроют 18 спортивных объектов в 2022 году
Власти Краснодарского края в 2022 году планируют открыть 18 спортивных объектов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T20:31
2021-09-15T20:31
краснодарский край
общество
краснодар
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2022 году планируют открыть 18 спортивных объектов, сообщает администрация региона."Больше половины жителей края регулярно занимаются любительским и профессиональным спортом. Кубань – лидер в стране по этому показателю. Таких результатов удалось добиться, в первую очередь, благодаря развитию инфраструктуры. За последние 5 лет мы построили около 700 спортивных объектов. Это и уличные площадки, и дворцы спорта. В 2022 году планируем открыть еще 18", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.По словам главы региона, этого мало. "Чтобы молодежь вела здоровый образ жизни, добивалась успехов в спорте высоких достижений, мы должны обеспечить их современными площадками, комплексами, бассейнами в каждом населенном пункте", – уточнил Кондратьев.По его словам, жителям городов и сельских поселений важно предоставлять равные возможности. "Спортивные объекты не должны отличаться качеством в муниципальных центрах или отдаленных районах", - подчеркнул губернатор.По данным краевых властей, в 2022 году на Кубани планируют открыть малобюджетные спортивные залы шаговой доступности в Новороссийске, Ейском, Кавказском, Мостовском, Новокубанском, Славянском и Туапсинском районах. Центры единоборств - в Сочи, Крымском, Ейском, Тимашевском, Кавказском и Красноармейском районах. Спортивные комплексы - в Краснодаре и Тихорецке, бассейн в Приморско-Ахтарском и гребную базу в Темрюкском районах.
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общество, краснодар, вениамин кондратьев, россия
20:31 15.09.2021
 
На Кубани откроют 18 спортивных объектов в 2022 году

Власти Краснодарского края откроют 18 спортивных объектов в 2022 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2022 году планируют открыть 18 спортивных объектов, сообщает администрация региона.
"Больше половины жителей края регулярно занимаются любительским и профессиональным спортом. Кубань – лидер в стране по этому показателю. Таких результатов удалось добиться, в первую очередь, благодаря развитию инфраструктуры. За последние 5 лет мы построили около 700 спортивных объектов. Это и уличные площадки, и дворцы спорта. В 2022 году планируем открыть еще 18", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
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По словам главы региона, этого мало. "Чтобы молодежь вела здоровый образ жизни, добивалась успехов в спорте высоких достижений, мы должны обеспечить их современными площадками, комплексами, бассейнами в каждом населенном пункте", – уточнил Кондратьев.
По его словам, жителям городов и сельских поселений важно предоставлять равные возможности. "Спортивные объекты не должны отличаться качеством в муниципальных центрах или отдаленных районах", - подчеркнул губернатор.
По данным краевых властей, в 2022 году на Кубани планируют открыть малобюджетные спортивные залы шаговой доступности в Новороссийске, Ейском, Кавказском, Мостовском, Новокубанском, Славянском и Туапсинском районах. Центры единоборств - в Сочи, Крымском, Ейском, Тимашевском, Кавказском и Красноармейском районах. Спортивные комплексы - в Краснодаре и Тихорецке, бассейн в Приморско-Ахтарском и гребную базу в Темрюкском районах.
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарВениамин КондратьевРоссия
 
 
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