https://ria.ru/20210915/krasnodar-1750233410.html

На Кубани откроют 18 спортивных объектов в 2022 году

На Кубани откроют 18 спортивных объектов в 2022 году - РИА Новости, 15.09.2021

На Кубани откроют 18 спортивных объектов в 2022 году

Власти Краснодарского края в 2022 году планируют открыть 18 спортивных объектов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T20:31

2021-09-15T20:31

2021-09-15T20:31

краснодарский край

общество

краснодар

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2022 году планируют открыть 18 спортивных объектов, сообщает администрация региона."Больше половины жителей края регулярно занимаются любительским и профессиональным спортом. Кубань – лидер в стране по этому показателю. Таких результатов удалось добиться, в первую очередь, благодаря развитию инфраструктуры. За последние 5 лет мы построили около 700 спортивных объектов. Это и уличные площадки, и дворцы спорта. В 2022 году планируем открыть еще 18", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.По словам главы региона, этого мало. "Чтобы молодежь вела здоровый образ жизни, добивалась успехов в спорте высоких достижений, мы должны обеспечить их современными площадками, комплексами, бассейнами в каждом населенном пункте", – уточнил Кондратьев.По его словам, жителям городов и сельских поселений важно предоставлять равные возможности. "Спортивные объекты не должны отличаться качеством в муниципальных центрах или отдаленных районах", - подчеркнул губернатор.По данным краевых властей, в 2022 году на Кубани планируют открыть малобюджетные спортивные залы шаговой доступности в Новороссийске, Ейском, Кавказском, Мостовском, Новокубанском, Славянском и Туапсинском районах. Центры единоборств - в Сочи, Крымском, Ейском, Тимашевском, Кавказском и Красноармейском районах. Спортивные комплексы - в Краснодаре и Тихорецке, бассейн в Приморско-Ахтарском и гребную базу в Темрюкском районах.

https://ria.ru/20210915/kuban-1750189638.html

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общество, краснодар, вениамин кондратьев, россия