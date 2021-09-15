https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750166511.html

Во Владимирской области отложили ужесточение ограничений из-за коронавируса

Во Владимирской области отложили ужесточение ограничений из-за коронавируса - РИА Новости, 15.09.2021

Во Владимирской области отложили ужесточение ограничений из-за коронавируса

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отложил введение жестких ограничений для предприятий общественного питания и сферы услуг в регионе, до 15... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:43

2021-09-15T14:43

2021-09-15T14:44

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РЯЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отложил введение жестких ограничений для предприятий общественного питания и сферы услуг в регионе, до 15 октября они смогут оказывать услуги клиентам без предоставления QR-кодов, сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и справок о перенесенной новой коронавирусной инфекции, сообщает администрация области.Ранее во Владимирской области приняли решение о допуске с 12 июля в рестораны и кафе только вакцинированных или имеющих отрицательный ПЦР-тест. Такие же требования коснулись салонов красоты, соляриев, саун, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов. Затем в документ внесли коррективы и разрешили допускать граждан со справкой, подтверждающей перенесенный коронавирус. Предприниматели вышли с инициативой смягчения таких мер, администрация региона организовала ряд встреч с ними. После этого губернатор подписал указ, смягчающий на период до 15 сентября ограничения для организаций общественного питания и индустрии развлечений."Глава региона вновь пошел навстречу бизнесу и продлил временное ослабление ранее введенных "антикоронавирусных" ограничений для заведений общественного питания, детских развлекательных центров, массажных салонов, саун, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, дискотек и кинотеатров. До 15 октября 2021 года они смогут оказывать услуги клиентам без предоставления QR-кодов, сертификатов о вакцинации, тестов ПЦР и справок о перенесенной новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.При этом уточняется, что организации обязаны строго соблюдать методические рекомендации, утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ.

https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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