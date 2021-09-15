https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750138871.html
В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 614 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 254 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:16
2021-09-15T12:16
2021-09-15T12:16
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_02d53ceb971904be1668ffe733b4b18e.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 614 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 254 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 1838 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 614 человек. На ИВЛ находятся 254 человека. В городе выздоровели еще 1430 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 468 151", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210915/vaktsinatsiya-1750124208.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a95effd3305ff4f248b349f9c5226ba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19
Оперштаб: в Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19