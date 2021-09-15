https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750138871.html

В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали 614 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 614 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 254 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:16

2021-09-15T12:16

2021-09-15T12:16

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 614 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 254 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 1838 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 614 человек. На ИВЛ находятся 254 человека. В городе выздоровели еще 1430 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 468 151", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210915/vaktsinatsiya-1750124208.html

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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии