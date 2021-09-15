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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750126688.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, он составил 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:20
2021-09-15T11:20
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, он составил 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,12%, 2. Республика Алтай, Республика Бурятия - 0,13%, 3. Московская область, Республика Татарстан - 0,18%", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:20 15.09.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве — 0,12%

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, он составил 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,12%, 2. Республика Алтай, Республика Бурятия - 0,13%, 3. Московская область, Республика Татарстан - 0,18%", - говорится в сообщении.
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