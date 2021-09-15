https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750126095.html

В России за сутки выявили 18 841 случай заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 18 841 случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.09.2021

В России за сутки выявили 18 841 случай заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 18 841, до 7 194 926, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:17

2021-09-15T11:17

2021-09-15T11:17

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 18 841, до 7 194 926, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 841 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 391 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 194 926 случаев. Темп прироста составляет 0,26%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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