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В России за сутки выявили 18 841 случай заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 18 841 случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.09.2021
В России за сутки выявили 18 841 случай заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 18 841, до 7 194 926, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:17
2021-09-15T11:17
2021-09-15T11:17
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 18 841, до 7 194 926, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 841 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 391 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 194 926 случаев. Темп прироста составляет 0,26%.
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выявили 18 841 случай заражения коронавирусом
Оперштаб: в России за сутки выявили 18 841 случай заражения коронавирусом