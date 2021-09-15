https://ria.ru/20210915/koreya-1750230476.html

МИД призвал стороны на Корейском полуострове к диалогу

МИД призвал стороны на Корейском полуострове к диалогу - РИА Новости, 15.09.2021

МИД призвал стороны на Корейском полуострове к диалогу

МИД РФ в связи с запуском КНДР новой ракеты призывает партнеров проявлять сдержанность, собирается настраивать вовлеченные государства на реализацию... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T20:00

2021-09-15T20:00

2021-09-15T20:00

в мире

кндр (северная корея)

китай

южная корея

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

корейский полуостров

мария захарова

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МИД РФ в связи с запуском КНДР новой ракеты призывает партнеров проявлять сдержанность, собирается настраивать вовлеченные государства на реализацию российско-китайской "дорожной карты" корейского урегулирования, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова."Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове. Разумной альтернативы политико-дипломатическому пути урегулирования проблем региона не существует. В данном контексте призываем всех партнеров проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых на себя обязательств", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее словам, Россия продолжит настраивать вовлеченные государства на реализацию российско-китайской "дорожной карты" корейского урегулирования, а также положений разработанного Россией и Китаем в 2019 году "плана действий" по комплексному решению проблем Корейского полуострова.КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров.Южная Корея также в среду успешно провела испытание баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ), на испытаниях присутствовал президент страны Мун Чжэ Ин, который в речи заявил, что новая южнокорейская БРПЛ станет инструментом сдерживания северокорейских "провокаций", а Республика Корея продолжит и далее наращивать разнообразный ракетный потенциал, чтобы противостоять КНДР.

https://ria.ru/20210915/kndr-1750143226.html

https://ria.ru/20210915/kndr-1750102763.html

кндр (северная корея)

китай

южная корея

корейский полуостров

россия

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в мире, кндр (северная корея), китай, южная корея, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), корейский полуостров, мария захарова, россия