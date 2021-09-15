https://ria.ru/20210915/konflikt-1750090554.html

Ссора на подмосковной дороге переросла в угрозы топором и пистолетом

Ссора на подмосковной дороге переросла в угрозы топором и пистолетом - РИА Новости, 15.09.2021

Ссора на подмосковной дороге переросла в угрозы топором и пистолетом

В ходе дорожного конфликта неподалеку от Серпухова в Московской области пассажир и водитель легковушки угрожали водителю грузовика топором и пистолетом,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T00:19

2021-09-15T00:19

2021-09-15T00:19

происшествия

серпухов

руза

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В ходе дорожного конфликта неподалеку от Серпухова в Московской области пассажир и водитель легковушки угрожали водителю грузовика топором и пистолетом, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.В полицию Серпухова сообщили о дорожном конфликте: 39-летняя жительница городского округа Руза поругалась с водителем грузовика, в ходе чего тот разбил ей лобовое стекло автомобиля.Отмечается, что по данному факту начата проверка. Водитель грузовика обращался в больницу с травмой, характерной для распыления в его сторону неизвестного вещества.

https://ria.ru/20210914/ugroza-1749950044.html

серпухов

руза

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, серпухов, руза, московская область (подмосковье), москва