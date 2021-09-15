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Ссора на подмосковной дороге переросла в угрозы топором и пистолетом
Ссора на подмосковной дороге переросла в угрозы топором и пистолетом - РИА Новости, 15.09.2021
Ссора на подмосковной дороге переросла в угрозы топором и пистолетом
В ходе дорожного конфликта неподалеку от Серпухова в Московской области пассажир и водитель легковушки угрожали водителю грузовика топором и пистолетом,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T00:19
2021-09-15T00:19
происшествия
серпухов
руза
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В ходе дорожного конфликта неподалеку от Серпухова в Московской области пассажир и водитель легковушки угрожали водителю грузовика топором и пистолетом, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.В полицию Серпухова сообщили о дорожном конфликте: 39-летняя жительница городского округа Руза поругалась с водителем грузовика, в ходе чего тот разбил ей лобовое стекло автомобиля.Отмечается, что по данному факту начата проверка. Водитель грузовика обращался в больницу с травмой, характерной для распыления в его сторону неизвестного вещества.
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серпухов
руза
московская область (подмосковье)
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происшествия, серпухов, руза, московская область (подмосковье), москва
00:19 15.09.2021
 
Ссора на подмосковной дороге переросла в угрозы топором и пистолетом

На дороге в Подмосковье двое людей угрожали водителю грузовика топором и пистолетом

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В ходе дорожного конфликта неподалеку от Серпухова в Московской области пассажир и водитель легковушки угрожали водителю грузовика топором и пистолетом, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
В полицию Серпухова сообщили о дорожном конфликте: 39-летняя жительница городского округа Руза поругалась с водителем грузовика, в ходе чего тот разбил ей лобовое стекло автомобиля.
"В отдел полиции со встречным заявлением обратился участник инцидента с просьбой привлечь к ответственности водителя и пассажира автомашины, которые в ходе конфликта выражались грубой нецензурной бранью, угрожали ему предметом, похожим на пистолет, и топором", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что по данному факту начата проверка. Водитель грузовика обращался в больницу с травмой, характерной для распыления в его сторону неизвестного вещества.
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ПроисшествияСерпуховРузаМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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