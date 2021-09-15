https://ria.ru/20210915/komiks-1750183785.html

Создатели "Майора Грома" открыли вакансию "новый герой для комикса"

Создатели "Майора Грома" открыли вакансию "новый герой для комикса" - РИА Новости, 15.09.2021

Создатели "Майора Грома" открыли вакансию "новый герой для комикса"

Создатели "Майора Грома" открыли вакансию на должность "Новый герой для комикса в Bubble Comics". Она размещена на сервисе "VK Работа". РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T18:42

2021-09-15T18:42

2021-09-15T18:42

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Создатели "Майора Грома" открыли вакансию на должность "Новый герой для комикса в Bubble Comics". Она размещена на сервисе "VK Работа". "Внешность и характер соискателя лягут в основу нового персонажа", — говорится в объявлении. Он может стать как злодеем, так и обрести суперспособности. Авторы также решат, какая роль ему достанется — главная или второстепенная. От кандидата требуется "обладать яркими чертами лица, иметь интересную биографию, работать "синим воротничком", любить комиксы". Пол и место жительства не важны. Зарплату в описании вакансии не указали. Серия комиксов "Майор Гром" публиковалась с 2012 по 2017 год. Главный герой проекта — сотрудник МВД. 1-го апреля 2021 года вышел фильм "Майор Гром: Чумной Доктор" режиссера Олега Трофима. Главную роль в нем исполнил Тихон Жизневский.

https://ria.ru/20210404/kino-1603794177.html

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2021

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