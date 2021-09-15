https://ria.ru/20210915/kipur-1750171823.html

Главный раввин России обратился к верующим по случаю Судного дня

Главный раввин России обратился к верующим по случаю Судного дня - РИА Новости, 15.09.2021

Главный раввин России обратился к верующим по случаю Судного дня

Главный раввин России Берл Лазар поздравил иудеев с праздником Йом Кипур и призвал верующих "осознать совершенные ошибки и раскрыть полностью свой потенциал" в... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:04

2021-09-15T15:04

2021-09-15T15:04

религия

берл лазар

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил иудеев с праздником Йом Кипур и призвал верующих "осознать совершенные ошибки и раскрыть полностью свой потенциал" в новом году еврейского календаря.Йом Кипур (День искупления или Судный день) согласно еврейскому календарю отмечается 10 Тишрея, что в этом году соответствует временному промежутку с захода солнца 15 сентября и до выхода вечерних звезд 16 сентября. В праздник действуют законы шабата, иудеи соблюдают строгий пост, исключающий употребление пищи и воды, воздерживаются от мытья, интимной близости и ношения кожаной обуви."Сегодня мы отмечаем Йом Кипур – очень серьезную дату для всех нас. Это день суда, когда Господь оценивает дела каждого из нас за прошедший год и выносит Свой приговор. Понятно, что это день поста и покаяния. Но вместе с тем это великий праздник. Тора называет его "шабат шабатон" – своего рода "двойной шабат", отдых внутри отдыха. И само название этого праздника происходит от слова "капара" - прощение, когда Бог отпускает наши грехи. И это, безусловно, повод для радости", - говорится в обращении раввина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Раввин отметил, что по природе человек добр, "потому что в каждом из нас есть бессмертная душа, частица от Бога, а Бог есть высшее воплощение доброты". Лазар призвал иудеев в Йом Кипур не только осознать совершенные ошибки и принять правильные решения на будущее, но и раскрыть полностью свой потенциал в начавшемся новом, 5782-м году еврейского календаря."Так давайте же используем этот день по его главному назначению! Не только для того, чтобы осознать ошибки, совершенные прежде, и принимать правильные решения в будущем, но еще и чтобы каждый из нас внимательно посмотрел на себя и спросил себя: "Кто я на самом деле? В чем мой потенциал? Где я могу сделать больше, чтобы мой небесный Отец был доволен?", - сказал Лазар.

https://ria.ru/20210915/kipur-1750063072.html

https://ria.ru/20210805/situatsiya-1744450510.html

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берл лазар