https://ria.ru/20210915/kipur-1750063072.html

У евреев по всему миру наступает Судный день - Йом Кипур

У евреев по всему миру наступает Судный день - Йом Кипур - РИА Новости, 15.09.2021

У евреев по всему миру наступает Судный день - Йом Кипур

Иудеи по всему миру вечером во вторник встречают один из самых важных дней своего календаря - Йом Кипур или Судный день. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T00:01

2021-09-15T00:01

2021-09-15T00:01

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Иудеи по всему миру вечером во вторник встречают один из самых важных дней своего календаря - Йом Кипур или Судный день. Дата, которая еще называется Днем искупления приходится десятый день месяца тишрей, первого месяца еврейского календаря. "Уже в самом названии праздника заложен его основной смысл – очищение всего еврейского народа, уникальная возможность обнулить счётчик прегрешений и запустить новый отсчёт добрых дел. Мы знаем, что в этот день мы должны искренно раскаяться в своих грехах. Но так ли легко вызвать это чувство в наших сердцах? ... Важнейшая деталь Йом Кипура в том, что это день всеобщего, а не индивидуального, искупления. Если приходят две стороны в суд, чаще всего одна из двух сторон будет признана виновной, а вторая оправдана. Оправдывая себя и обвиняя обстоятельства, мы обычно их персонифицируем и, таким образом, могло бы случиться так, что какая-то часть еврейского народа, не дай Б-г, должна быть виновной в страданиях других. Сломило бы это наше единство и рассредоточило бы нас? Безусловно, да", - отмечает президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода. Праздник напоминает о событиях, которые произошли 33 века назад, во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне. Тогда евреи тяжко согрешили, создав золотого идола и поклоняясь ему. Бог разгневался, хотел истребить еврейский народ и создать новый от Моисея.Но Моисей поднялся на гору Синай и молитвой упросил Бога отменить приговор своему народу. В день Йом Кипура он вернулся, принес новые каменные Скрижали Завета (две каменные плиты, на которых были начертаны Десять заповедей) и радостную весть: "Простил Я по слову твоему!".Тора называет Йом Кипур субботой суббот.В Йом Кипур евреи, забывая о земных делах, полностью посвящают себя искуплению и очищению от совершенных грехов. Чтобы прийти к Судному дню внутренне подготовленным, человек анализирует прошедший год, вспоминает свои прегрешения перед людьми и Богом.В канун Йом Кипура принято окунаться в микву (ритуальный бассейн) и давать пожертвования на благотворительные цели.С заката солнца в канун Йом Кипура до появления звезд в следующий вечер евреи забывают о физических сторонах жизни. Раздумьям и специальным молитвам в домах и синагогах сопутствует строгий пост, запрещено также тратить деньги, носить кожаную обувь, пользоваться косметикой, умываться и вступать в супружеские отношения. Постятся все, кроме беременных женщин, больных и детей до девяти лет. С девятилетнего возраста детей постепенно приучают поститься большую часть дня. С тринадцатилетнего возраста подростки соблюдают пост наравне со взрослыми. Все одеваются в белое — символ чистоты. Перед Йом Кипуром принято просить прощения у друзей и знакомых, если довелось обидеть их словом или действием.Накануне Йом Кипура, примерно за час до захода солнца, устраивают последнюю перед постом обильную трапезу, она называется сеуда мафсекет (в переводе — "завершающая трапеза"). Традиционным элементом трапезы является бульон с "креплах" (пельмени), символизирующими приношения в Иерусалимском Храме.Накануне поста готовят различные салаты из овощей, жаркое из мяса или домашней птицы, сладкие цимесы (десертное блюдо еврейской кухни), компот и обязательно пекут медовый пряник, который приносят родственникам, друзьям и соседям со словами поздравления.За 18 минут до захода солнца хозяйки зажигают в домах свечи.В первый вечер и почти весь последующий день евреи собираются в синагогах, где произносятся молитвы, специально созданные для этого дня.В синагоге проводится пять служб. Вечером — маарив (вечерняя), которая продолжается около двух часов. На следующей день походит четыре службы, которые переходят одна в другую почти без перерыва. Утром — шахрит (утренняя), затем, до полудня — мусаф (дополнительная), во второй половине дня — минха (послеполуденная) и перед заходом солнца — неила (предвечерняя, произносимая только в Йом Кипур). Буквальный перевод слова "неила" — "закрытие", т.е. завершение всего процесса очищения и исправления.После нее трубят в шофар (духовой музыкальный инструмент из бараньего рога); молящиеся восклицают: "В будущем году в Иерусалиме!".После этого желают друг другу счастливого года и возращаются домой.После окончания Йом Кипура дома совершают краткую молитву, — гавдала, — разделяющую святое и будничное, и устраивают праздничную трапезу."Уже на исходе праздника, в завершающей молитве "Неила", после трубления в Шофар, мы произносим: "Да будут приняты молитвы и просьбы всего дома Израиля их Небесным Отцом". В Йом Кипур, признавая власть Всевышнего над всем мирозданием, понимая необратимость Его суда, мы все же ожидаем от Него всеобъемлющего прощения, как от любящего нас безмерной любовью Отца. Желаю всем нам, чтобы Всевышний услышал молитвы каждого, ниспослал силы и возможности быть праведным человеком, укрепиться в своих добрых делах и жить в мире и согласии с ближними. Гмар Хатима това!"", - сказал раввин Александр Борода. Израильские власти на Йом Кипур закрывают пограничные переходы, вводя "режим изоляции" палестинских территорий Западного берега реки Иордан и сектора Газа. На сутки также прекращается воздушное и морское сообщение Израиля с внешним миром. Внутри страны не работают учреждения и предприятия, магазины и рестораны, останавливается транспорт, включая частный, местные радио- и телеканалы прерывают трансляции.

https://ria.ru/20200918/sukkot-1577412264.html

https://rsport.ria.ru/20170929/1126473806.html

https://ria.ru/20161011/1478948122.html

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справки, израиль, иерусалим, россия, религиозные праздники