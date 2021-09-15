https://ria.ru/20210915/kholoda-1750165811.html

"Это только начало". Россиян предупредили о еще большем похолодании

"Это только начало". Россиян предупредили о еще большем похолодании - РИА Новости, 15.09.2021

"Это только начало". Россиян предупредили о еще большем похолодании

В европейской части России установилась характерная для второй половины зимы погода, однако это только начало, рассказал в беседе с "Ura.ru" руководитель... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:39

2021-09-15T14:39

2021-09-15T16:13

общество

тюменская область

шпицберген

омская область

свердловская область

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В европейской части России установилась характерная для второй половины зимы погода, однако это только начало, рассказал в беседе с "Ura.ru" руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.По его словам, причиной резкой смены погоды стал усиливающийся над архипелагом Шпицберген антициклон, спровоцировавший ультраполярный процесс.Так, в предстоящие выходные на Урале, в Тюменской и Омской областях воздух в дневные часы прогреется максимум до шести-девяти градусов. Затем эти температуры настигнут европейскую часть страны, заключил Шувалов.Ранее эксперт спрогнозировал "глубокую холодную яму" в Центральном федеральном округе, которая предполагает погоду с температурой на два-четыре градуса ниже нормы.

https://ria.ru/20210914/klimat-1749979389.html

тюменская область

шпицберген

омская область

свердловская область

россия

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общество, тюменская область, шпицберген, омская область, свердловская область, россия