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"Это только начало". Россиян предупредили о еще большем похолодании
"Это только начало". Россиян предупредили о еще большем похолодании - РИА Новости, 15.09.2021
"Это только начало". Россиян предупредили о еще большем похолодании
В европейской части России установилась характерная для второй половины зимы погода, однако это только начало, рассказал в беседе с "Ura.ru" руководитель... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:39
2021-09-15T16:13
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шпицберген
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В европейской части России установилась характерная для второй половины зимы погода, однако это только начало, рассказал в беседе с "Ura.ru" руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.По его словам, причиной резкой смены погоды стал усиливающийся над архипелагом Шпицберген антициклон, спровоцировавший ультраполярный процесс.Так, в предстоящие выходные на Урале, в Тюменской и Омской областях воздух в дневные часы прогреется максимум до шести-девяти градусов. Затем эти температуры настигнут европейскую часть страны, заключил Шувалов.Ранее эксперт спрогнозировал "глубокую холодную яму" в Центральном федеральном округе, которая предполагает погоду с температурой на два-четыре градуса ниже нормы.
https://ria.ru/20210914/klimat-1749979389.html
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общество, тюменская область, шпицберген, омская область, свердловская область, россия
14:39 15.09.2021 (обновлено: 16:13 15.09.2021)
 
"Это только начало". Россиян предупредили о еще большем похолодании

Метеоролог Шувалов: циклон над Шпицбергеном несет похолодание в европейскую часть России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В европейской части России установилась характерная для второй половины зимы погода, однако это только начало, рассказал в беседе с "Ura.ru" руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.
"Пошли вторые сутки, как жмется от холода и пронизывающего ветра средняя полоса Европейской России, но похолодание только начинается", – пояснил метеоролог.
По его словам, причиной резкой смены погоды стал усиливающийся над архипелагом Шпицберген антициклон, спровоцировавший ультраполярный процесс.
Так, в предстоящие выходные на Урале, в Тюменской и Омской областях воздух в дневные часы прогреется максимум до шести-девяти градусов. Затем эти температуры настигнут европейскую часть страны, заключил Шувалов.
Ранее эксперт спрогнозировал "глубокую холодную яму" в Центральном федеральном округе, которая предполагает погоду с температурой на два-четыре градуса ниже нормы.
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ОбществоТюменская областьШпицбергенОмская областьСвердловская областьРоссия
 
 
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