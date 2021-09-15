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Хабенский сыграл шахматиста Виктора Корчного в фильме "Чемпион мира"
Хабенский сыграл шахматиста Виктора Корчного в фильме "Чемпион мира" - РИА Новости, 15.09.2021
Хабенский сыграл шахматиста Виктора Корчного в фильме "Чемпион мира"
Кинокомпания "Централ Партнершип" опубликовала на своей странице в YouTube трейлер фильма "Чемпион мира". РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:06
2021-09-15T16:06
2021-09-15T16:06
культура
константин хабенский
новости культуры
филиппины
централ партнершип
виктор корчной
кино и сериалы
виктор сухоруков
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Кинокомпания "Централ Партнершип" опубликовала на своей странице в YouTube трейлер фильма "Чемпион мира". Картина основана на реальных событиях. В ней рассказывается о шахматном поединке между гроссмейстером Виктором Корчным и чемпионом мира Анатолием Карповым. Их встреча состоялась в 1978 году на Филиппинах. За несколько лет до нее Корчной эмигрировал из Советского Союза. Знаменитых шахматистов сыграли Константин Хабенский (Корчной) и Иван Янковский (Карпов). Режиссер и автор сценария Алексей Сидоров.В фильме также снимались Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Александр Филиппенко, Диана Пожарская и другие. Это не первая лента, посвященная знаменитой партии. В 1984 вышла картина "Диагональ слона" Ришара Дембо, снятая по мотивам матча. В 1985 она получила премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Премьера "Чемпиона мира" запланирована на 30 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20210330/klip-1603428065.html
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константин хабенский, новости культуры, филиппины, централ партнершип, виктор корчной, кино и сериалы, виктор сухоруков, владимир вдовиченков, анатолий карпов, александр филиппенко
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Кинокомпания "Централ Партнершип" опубликовала
на своей странице в YouTube трейлер фильма "Чемпион мира".
Картина основана на реальных событиях. В ней рассказывается о шахматном поединке между гроссмейстером Виктором Корчным и чемпионом мира Анатолием Карповым. Их встреча состоялась в 1978 году на Филиппинах. За несколько лет до нее Корчной эмигрировал из Советского Союза.
Знаменитых шахматистов сыграли Константин Хабенский (Корчной) и Иван Янковский (Карпов). Режиссер и автор сценария Алексей Сидоров.
В фильме также снимались Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Александр Филиппенко, Диана Пожарская и другие.
Это не первая лента, посвященная знаменитой партии. В 1984 вышла картина "Диагональ слона" Ришара Дембо, снятая по мотивам матча. В 1985 она получила премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Премьера "Чемпиона мира" запланирована на 30 декабря 2021 года.