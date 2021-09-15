https://ria.ru/20210915/kazan-1750143834.html

Проголосовавшие казанцы смогут бесплатно ездить в транспорте

Проголосовавшие казанцы смогут бесплатно ездить в транспорте - РИА Новости, 15.09.2021

Проголосовавшие казанцы смогут бесплатно ездить в транспорте

Проголосовавшие на выборах депутатов Госдумы РФ казанцы смогут бесплатно ездить в общественном транспорте все три дня, попасть в государственные и муниципальные РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:40

2021-09-15T12:40

2021-09-15T12:40

республика татарстан

казань

олег газманов

госдума рф

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КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Проголосовавшие на выборах депутатов Госдумы РФ казанцы смогут бесплатно ездить в общественном транспорте все три дня, попасть в государственные и муниципальные музеи Казани и на концерт с участием группы Uma2rman и Олега Газманова, сообщил начальник управления культуры Казани Азат Абзалов."Человек, который проголосовал, реализовал свое избирательное право, получит специальный браслет, что дает возможность проехать в общественном транспорте безвозмездно и посетить казанские музеи – это и музеи Казанского кремля, и национальный музей Татарстана, и музеи городские – все государственные и муниципальные музеи Казани", - сказал Абзалов на пресс-конференции.Кроме того, с браслетом "Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!" в пятницу у центра семьи "Казан" можно будет бесплатно посетить автокинотеатр: браслет позволит заехать на парковку и настроиться на определенную частоту в FM-диапазоне. Фильмы будут выбраны по результатам опроса, проведенного среди казанцев, предусмотрено два сеанса.По словам Абзалова, кульминацией запланированных мероприятий станет праздник 19 сентября у стадиона "Ак Барс арена". В течение дня здесь запланированы сдача норм ГТО, презентация спортивных школ Казани, различных игровых видов спорта, работа театральной площадки, анимационные программы, выступление оркестра, караоке. Мероприятие завершится концертной программой с участием ведущих артистов татарской эстрады, также на сцене выступит группа Uma2rman, Филатов и Karas, рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов.Председатель комитета по делам детей и молодежи Казани Минтимер Нугманов сообщил, что в дни выборов для молодежи впервые пройдет мультиформатный фестиваль под названием "Профсоюзная", который состоится в субботу 18 сентября. По словам Нугманова, это уникальное событие для Казани, которое понравится многим молодым казанцам и гостям столицы.В рамках фестиваля предусмотрены экскурсии от профессионального гида по улице Профсоюзной, лекция от представителей барной индустрии, open-talk (открытый разговор) о тенденциях уличной культуры, работа своп-маркета, турнир по настольному теннису, грин-маркет, выставка-продажа флорариумов, различные мастер-классы (бисероплетение, нанесение временного тату, роспись шопперов и другие), граффити-фестиваль, спектакль-вечеринка, стрит-дэнс-баттлы. Для участников активностей предусмотрены бонусы в виде скидок от почти всех заведений на улице Профсоюзной. Отдельно Нугманов просил всех, кто придет на Профсоюзную, соблюдать все меры безопасности, в том числе антиковидные.На избирательных участках казанцев ждут традиционные продуктовые ярмарки. Праздничные программы пройдут в парках и скверах, во дворах домов. В 22.00 праздничные мероприятия завершатся фейерверком.

https://realty.ria.ru/20210915/rosavtodor-1750110702.html

https://ria.ru/20210913/kazan-1749860381.html

https://ria.ru/20210912/kazan-1749748744.html

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, олег газманов, госдума рф