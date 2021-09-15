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Республика Татарстан
https://ria.ru/20210915/kazan-1750143834.html
Проголосовавшие казанцы смогут бесплатно ездить в транспорте
Проголосовавшие казанцы смогут бесплатно ездить в транспорте - РИА Новости, 15.09.2021
Проголосовавшие казанцы смогут бесплатно ездить в транспорте
Проголосовавшие на выборах депутатов Госдумы РФ казанцы смогут бесплатно ездить в общественном транспорте все три дня, попасть в государственные и муниципальные РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:40
2021-09-15T12:40
республика татарстан
казань
олег газманов
госдума рф
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КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Проголосовавшие на выборах депутатов Госдумы РФ казанцы смогут бесплатно ездить в общественном транспорте все три дня, попасть в государственные и муниципальные музеи Казани и на концерт с участием группы Uma2rman и Олега Газманова, сообщил начальник управления культуры Казани Азат Абзалов."Человек, который проголосовал, реализовал свое избирательное право, получит специальный браслет, что дает возможность проехать в общественном транспорте безвозмездно и посетить казанские музеи – это и музеи Казанского кремля, и национальный музей Татарстана, и музеи городские – все государственные и муниципальные музеи Казани", - сказал Абзалов на пресс-конференции.Кроме того, с браслетом "Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!" в пятницу у центра семьи "Казан" можно будет бесплатно посетить автокинотеатр: браслет позволит заехать на парковку и настроиться на определенную частоту в FM-диапазоне. Фильмы будут выбраны по результатам опроса, проведенного среди казанцев, предусмотрено два сеанса.По словам Абзалова, кульминацией запланированных мероприятий станет праздник 19 сентября у стадиона "Ак Барс арена". В течение дня здесь запланированы сдача норм ГТО, презентация спортивных школ Казани, различных игровых видов спорта, работа театральной площадки, анимационные программы, выступление оркестра, караоке. Мероприятие завершится концертной программой с участием ведущих артистов татарской эстрады, также на сцене выступит группа Uma2rman, Филатов и Karas, рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов.Председатель комитета по делам детей и молодежи Казани Минтимер Нугманов сообщил, что в дни выборов для молодежи впервые пройдет мультиформатный фестиваль под названием "Профсоюзная", который состоится в субботу 18 сентября. По словам Нугманова, это уникальное событие для Казани, которое понравится многим молодым казанцам и гостям столицы.В рамках фестиваля предусмотрены экскурсии от профессионального гида по улице Профсоюзной, лекция от представителей барной индустрии, open-talk (открытый разговор) о тенденциях уличной культуры, работа своп-маркета, турнир по настольному теннису, грин-маркет, выставка-продажа флорариумов, различные мастер-классы (бисероплетение, нанесение временного тату, роспись шопперов и другие), граффити-фестиваль, спектакль-вечеринка, стрит-дэнс-баттлы. Для участников активностей предусмотрены бонусы в виде скидок от почти всех заведений на улице Профсоюзной. Отдельно Нугманов просил всех, кто придет на Профсоюзную, соблюдать все меры безопасности, в том числе антиковидные.На избирательных участках казанцев ждут традиционные продуктовые ярмарки. Праздничные программы пройдут в парках и скверах, во дворах домов. В 22.00 праздничные мероприятия завершатся фейерверком.
https://realty.ria.ru/20210915/rosavtodor-1750110702.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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казань, олег газманов, госдума рф
12:40 15.09.2021
 
Проголосовавшие казанцы смогут бесплатно ездить в транспорте

Проголосовавшие казанцы смогут бесплатно ездить в транспорте и посещать музеи

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Проголосовавшие на выборах депутатов Госдумы РФ казанцы смогут бесплатно ездить в общественном транспорте все три дня, попасть в государственные и муниципальные музеи Казани и на концерт с участием группы Uma2rman и Олега Газманова, сообщил начальник управления культуры Казани Азат Абзалов.
"Человек, который проголосовал, реализовал свое избирательное право, получит специальный браслет, что дает возможность проехать в общественном транспорте безвозмездно и посетить казанские музеи – это и музеи Казанского кремля, и национальный музей Татарстана, и музеи городские – все государственные и муниципальные музеи Казани", - сказал Абзалов на пресс-конференции.
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Кроме того, с браслетом "Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!" в пятницу у центра семьи "Казан" можно будет бесплатно посетить автокинотеатр: браслет позволит заехать на парковку и настроиться на определенную частоту в FM-диапазоне. Фильмы будут выбраны по результатам опроса, проведенного среди казанцев, предусмотрено два сеанса.
По словам Абзалова, кульминацией запланированных мероприятий станет праздник 19 сентября у стадиона "Ак Барс арена". В течение дня здесь запланированы сдача норм ГТО, презентация спортивных школ Казани, различных игровых видов спорта, работа театральной площадки, анимационные программы, выступление оркестра, караоке. Мероприятие завершится концертной программой с участием ведущих артистов татарской эстрады, также на сцене выступит группа Uma2rman, Филатов и Karas, рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов.
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Председатель комитета по делам детей и молодежи Казани Минтимер Нугманов сообщил, что в дни выборов для молодежи впервые пройдет мультиформатный фестиваль под названием "Профсоюзная", который состоится в субботу 18 сентября. По словам Нугманова, это уникальное событие для Казани, которое понравится многим молодым казанцам и гостям столицы.
В рамках фестиваля предусмотрены экскурсии от профессионального гида по улице Профсоюзной, лекция от представителей барной индустрии, open-talk (открытый разговор) о тенденциях уличной культуры, работа своп-маркета, турнир по настольному теннису, грин-маркет, выставка-продажа флорариумов, различные мастер-классы (бисероплетение, нанесение временного тату, роспись шопперов и другие), граффити-фестиваль, спектакль-вечеринка, стрит-дэнс-баттлы. Для участников активностей предусмотрены бонусы в виде скидок от почти всех заведений на улице Профсоюзной. Отдельно Нугманов просил всех, кто придет на Профсоюзную, соблюдать все меры безопасности, в том числе антиковидные.
На избирательных участках казанцев ждут традиционные продуктовые ярмарки. Праздничные программы пройдут в парках и скверах, во дворах домов. В 22.00 праздничные мероприятия завершатся фейерверком.
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