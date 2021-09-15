https://ria.ru/20210915/izrail-1750114150.html

Главный курорт Израиля на Красном море изменит свой облик

Главный курорт Израиля на Красном море изменит свой облик - РИА Новости, 15.09.2021

Главный курорт Израиля на Красном море изменит свой облик

Власти Израиля разработали программу планирования нового облика региона, прибрежной полосы и морского пространства в Эйлатском заливе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:42

2021-09-15T11:42

2021-09-15T11:42

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти Израиля разработали программу планирования нового облика региона, прибрежной полосы и морского пространства в Эйлатском заливе, сообщает пресс-служба туристического ведомства страны.В минтуризма уточнили, что впервые представлена комплексная концепция планирования трех зон города: суши, пляжа и моря. Основная идея – развитие северного гостиничного комплекса и природной туристической зоны пустыни, где предполагается формирование центров экотуризма."Уникальное сочетание теплого моря, ярко окрашенных коралловых рифов, пустынного ландшафта и преимуществ городской инфраструктуры сделало Эйлат ведущим курортом для туристов из разных стран, — уточняют эксперты. — Также город является самым близкорасположенным зимним пляжным курортом к центральной части России. С 2019 года международные рейсы обслуживает новый аэропорт Рамон". Генеральный директор Министерства туризма Израиля Амир Халеви отметил, что обновление в Эйлате необходимо для привлечения новой целевой аудитории. "Внешний облик города очень важен, поэтому мы выступаем за его бережное развитие, — сказал он. — Благодаря изменениям мы сможем увеличить количество рейсов в Эйлат до 150–200 еженедельно".Однако пока наши вакцины не признаны Израилем, российские туристы попасть туда не могут.

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