https://ria.ru/20210915/iznasilovanie-1750157979.html

На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки

На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки - РИА Новости, 15.09.2021

На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки

Двадцатисемилетний житель Алтайского края, который изнасиловал пенсионерку, а позже избил и ограбил беременную женщину, получил более 15 лет колонии особого... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:02

2021-09-15T14:02

2021-09-15T14:02

происшествия

барнаул

алтайский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

БАРНАУЛ, 15 сен - РИА Новости. Двадцатисемилетний житель Алтайского края, который изнасиловал пенсионерку, а позже избил и ограбил беременную женщину, получил более 15 лет колонии особого режима, сообщают в СУСК РФ по региону."Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаула следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 27-летнему жителю Шелаболихинского района… Суд… назначил ему наказание в виде 15 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.По данным следствия и суда, ночью в январе 2021 года пьяный мужчина с применением насилия проник в одну из квартир Барнаула, в которой проживала пенсионерка."На предложение вступить с ним в интимные отношения 62-летняя женщина ответила отказом, после чего мужчина, угрожая убийством, изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера. Кроме того, через несколько дней злоумышленник встретился со своей знакомой на территории города Барнаула и обманным путем убедил женщину на принадлежащем ей автомобиле отвезти его в один из районов города. Оказавшись в безлюдном месте, осужденный нанес женщине, находящейся в состоянии беременности, один удар в область головы, а затем стал сдавливать руками ее шею, угрожая при этом убийством", - уточняют в СУСК.Нападавший стал требовать денег. Беременная женщина, опасаясь за свою жизнь, перевела мужчине с своей карты средства. После грабитель сел за руль ее автомобиля и скрылся с места преступления.

https://ria.ru/20210914/shkolnitsa-1750036105.html

https://ria.ru/20210907/iznasilovanie-1749039362.html

барнаул

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, барнаул, алтайский край, россия