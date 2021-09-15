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https://ria.ru/20210915/iznasilovanie-1750157979.html
На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки
На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки - РИА Новости, 15.09.2021
На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки
Двадцатисемилетний житель Алтайского края, который изнасиловал пенсионерку, а позже избил и ограбил беременную женщину, получил более 15 лет колонии особого... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:02
2021-09-15T14:02
происшествия
барнаул
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 15 сен - РИА Новости. Двадцатисемилетний житель Алтайского края, который изнасиловал пенсионерку, а позже избил и ограбил беременную женщину, получил более 15 лет колонии особого режима, сообщают в СУСК РФ по региону."Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаула следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 27-летнему жителю Шелаболихинского района… Суд… назначил ему наказание в виде 15 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.По данным следствия и суда, ночью в январе 2021 года пьяный мужчина с применением насилия проник в одну из квартир Барнаула, в которой проживала пенсионерка."На предложение вступить с ним в интимные отношения 62-летняя женщина ответила отказом, после чего мужчина, угрожая убийством, изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера. Кроме того, через несколько дней злоумышленник встретился со своей знакомой на территории города Барнаула и обманным путем убедил женщину на принадлежащем ей автомобиле отвезти его в один из районов города. Оказавшись в безлюдном месте, осужденный нанес женщине, находящейся в состоянии беременности, один удар в область головы, а затем стал сдавливать руками ее шею, угрожая при этом убийством", - уточняют в СУСК.Нападавший стал требовать денег. Беременная женщина, опасаясь за свою жизнь, перевела мужчине с своей карты средства. После грабитель сел за руль ее автомобиля и скрылся с места преступления.
https://ria.ru/20210914/shkolnitsa-1750036105.html
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происшествия, барнаул, алтайский край, россия
14:02 15.09.2021
 
На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки

В Алтайском крае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАРНАУЛ, 15 сен - РИА Новости. Двадцатисемилетний житель Алтайского края, который изнасиловал пенсионерку, а позже избил и ограбил беременную женщину, получил более 15 лет колонии особого режима, сообщают в СУСК РФ по региону.
"Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаула следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 27-летнему жителю Шелаболихинского района… Суд… назначил ему наказание в виде 15 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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По данным следствия и суда, ночью в январе 2021 года пьяный мужчина с применением насилия проник в одну из квартир Барнаула, в которой проживала пенсионерка.
"На предложение вступить с ним в интимные отношения 62-летняя женщина ответила отказом, после чего мужчина, угрожая убийством, изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера. Кроме того, через несколько дней злоумышленник встретился со своей знакомой на территории города Барнаула и обманным путем убедил женщину на принадлежащем ей автомобиле отвезти его в один из районов города. Оказавшись в безлюдном месте, осужденный нанес женщине, находящейся в состоянии беременности, один удар в область головы, а затем стал сдавливать руками ее шею, угрожая при этом убийством", - уточняют в СУСК.
Нападавший стал требовать денег. Беременная женщина, опасаясь за свою жизнь, перевела мужчине с своей карты средства. После грабитель сел за руль ее автомобиля и скрылся с места преступления.
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