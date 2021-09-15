https://ria.ru/20210915/italiya-1750150987.html

В Италии снизят налоги ресторанам, если они перестанут выбрасывать продукты

В Италии снизят налоги ресторанам, если они перестанут выбрасывать продукты - РИА Новости, 15.09.2021

В Италии снизят налоги ресторанам, если они перестанут выбрасывать продукты

В Риме пекарни, магазины деликатесов, рынки, бары, рестораны и столовые будут платить на 25 процентов меньше налогов, если станут отдавать лишние продукты в... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T19:45

2021-09-15T19:45

2021-09-15T19:45

туризм

италия

рим

новости - туризм

туризм

кафе

рестораны

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155309/77/1553097700_0:118:1920:1198_1920x0_80_0_0_37d04d90b15477d75862042979d7dc74.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Риме пекарни, магазины деликатесов, рынки, бары, рестораны и столовые будут платить на 25 процентов меньше налогов, если станут отдавать лишние продукты в социальные фонды, сообщает "Европульс".Обычно в таких заведениях в конце дня остаются непроданные излишки, которые отправляются в мусорную корзину. За год в Италии выбрасывается 17 процентов произведенных продуктов — это 5,6 миллиона тонн еды.С помощью нового проекта мэрия Рима стремится поддержать экологические инициативы ЕС, стимулировать разумное потребление и более внимательное использование ресурсов при производстве еды.

https://ria.ru/20210914/yoga-1749535416.html

италия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, рим, новости - туризм, туризм, кафе, рестораны, туристы, стиль жизни, гастрономия