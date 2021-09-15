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В Италии снизят налоги ресторанам, если они перестанут выбрасывать продукты
В Италии снизят налоги ресторанам, если они перестанут выбрасывать продукты - РИА Новости, 15.09.2021
В Италии снизят налоги ресторанам, если они перестанут выбрасывать продукты
В Риме пекарни, магазины деликатесов, рынки, бары, рестораны и столовые будут платить на 25 процентов меньше налогов, если станут отдавать лишние продукты в... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T19:45
2021-09-15T19:45
2021-09-15T19:45
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Риме пекарни, магазины деликатесов, рынки, бары, рестораны и столовые будут платить на 25 процентов меньше налогов, если станут отдавать лишние продукты в социальные фонды, сообщает "Европульс".Обычно в таких заведениях в конце дня остаются непроданные излишки, которые отправляются в мусорную корзину. За год в Италии выбрасывается 17 процентов произведенных продуктов — это 5,6 миллиона тонн еды.С помощью нового проекта мэрия Рима стремится поддержать экологические инициативы ЕС, стимулировать разумное потребление и более внимательное использование ресурсов при производстве еды.
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