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Туризм
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В Италии снизят налоги ресторанам, если они перестанут выбрасывать продукты
В Италии снизят налоги ресторанам, если они перестанут выбрасывать продукты - РИА Новости, 15.09.2021
В Италии снизят налоги ресторанам, если они перестанут выбрасывать продукты
В Риме пекарни, магазины деликатесов, рынки, бары, рестораны и столовые будут платить на 25 процентов меньше налогов, если станут отдавать лишние продукты в... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T19:45
2021-09-15T19:45
туризм
италия
рим
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туристы
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Риме пекарни, магазины деликатесов, рынки, бары, рестораны и столовые будут платить на 25 процентов меньше налогов, если станут отдавать лишние продукты в социальные фонды, сообщает "Европульс".Обычно в таких заведениях в конце дня остаются непроданные излишки, которые отправляются в мусорную корзину. За год в Италии выбрасывается 17 процентов произведенных продуктов — это 5,6 миллиона тонн еды.С помощью нового проекта мэрия Рима стремится поддержать экологические инициативы ЕС, стимулировать разумное потребление и более внимательное использование ресурсов при производстве еды.
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италия, рим, новости - туризм, туризм, кафе, рестораны, туристы, стиль жизни, гастрономия
19:45 15.09.2021
 

В Италии снизят налоги ресторанам, если они перестанут выбрасывать продукты

CC0 / Kirk Fisher / Кафе в Риме
Кафе в Риме - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
CC0 / Kirk Fisher /
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Риме пекарни, магазины деликатесов, рынки, бары, рестораны и столовые будут платить на 25 процентов меньше налогов, если станут отдавать лишние продукты в социальные фонды, сообщает "Европульс".
Обычно в таких заведениях в конце дня остаются непроданные излишки, которые отправляются в мусорную корзину. За год в Италии выбрасывается 17 процентов произведенных продуктов — это 5,6 миллиона тонн еды.
С помощью нового проекта мэрия Рима стремится поддержать экологические инициативы ЕС, стимулировать разумное потребление и более внимательное использование ресурсов при производстве еды.
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