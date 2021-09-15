https://ria.ru/20210915/ispaniya-1750021013.html

В Испании и во Франции электросамокаты будут следить за состоянием улиц

В Испании и во Франции электросамокаты будут следить за состоянием улиц - РИА Новости, 15.09.2021

В Испании и во Франции электросамокаты будут следить за состоянием улиц

Прокатные электросамокаты будут "присматривать" за состоянием городов в Испании и во Франции, сообщает "Европульс". РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T02:12

2021-09-15T02:12

2021-09-15T02:12

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Прокатные электросамокаты будут "присматривать" за состоянием городов в Испании и во Франции, сообщает "Европульс".Эти средства передвижения планируется оборудовать "умными" камерами. Во время поездки они будут сканировать улицы населенных пунктов.Если система заметит какую-то проблему (например, со здания отвалилась штукатурка или сломался дорожный знак), то она автоматически зафиксирует ее и отправит информацию в мэрию.Существующие муниципальные платформы мониторинга сканируют города один или два раза в год, в то время как самокаты с компьютерным зрением могут предоставлять дополнительные данные ежедневно.

https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

испания, франция, новости - туризм, туризм, самокаты