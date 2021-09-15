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Туризм
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В Испании и во Франции электросамокаты будут следить за состоянием улиц
В Испании и во Франции электросамокаты будут следить за состоянием улиц - РИА Новости, 15.09.2021
В Испании и во Франции электросамокаты будут следить за состоянием улиц
Прокатные электросамокаты будут "присматривать" за состоянием городов в Испании и во Франции, сообщает "Европульс". РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T02:12
2021-09-15T02:12
туризм
испания
франция
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туризм
самокаты
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Прокатные электросамокаты будут "присматривать" за состоянием городов в Испании и во Франции, сообщает "Европульс".Эти средства передвижения планируется оборудовать "умными" камерами. Во время поездки они будут сканировать улицы населенных пунктов.Если система заметит какую-то проблему (например, со здания отвалилась штукатурка или сломался дорожный знак), то она автоматически зафиксирует ее и отправит информацию в мэрию.Существующие муниципальные платформы мониторинга сканируют города один или два раза в год, в то время как самокаты с компьютерным зрением могут предоставлять дополнительные данные ежедневно.
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испания, франция, новости - туризм, туризм, самокаты
02:12 15.09.2021
 

В Испании и во Франции электросамокаты будут следить за состоянием улиц

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка на самокате во время дождя
Девушка на самокате во время дождя - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Прокатные электросамокаты будут "присматривать" за состоянием городов в Испании и во Франции, сообщает "Европульс".
Эти средства передвижения планируется оборудовать "умными" камерами. Во время поездки они будут сканировать улицы населенных пунктов.
Если система заметит какую-то проблему (например, со здания отвалилась штукатурка или сломался дорожный знак), то она автоматически зафиксирует ее и отправит информацию в мэрию.
Существующие муниципальные платформы мониторинга сканируют города один или два раза в год, в то время как самокаты с компьютерным зрением могут предоставлять дополнительные данные ежедневно.
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