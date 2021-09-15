https://ria.ru/20210915/investitsii-1750215234.html

Энергокомпании Латинской Америки заинтересованы в российских инвестициях

Энергокомпании Латинской Америки заинтересованы в российских инвестициях - РИА Новости, 15.09.2021

Энергокомпании Латинской Америки заинтересованы в российских инвестициях

Страны Латинской Америки заинтересованы в развитии взаимовыгодных инвестиционных проектов с российскими партнерами в области энергетики, отметили эксперты -... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T18:11

2021-09-15T18:11

2021-09-15T18:11

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Страны Латинской Америки заинтересованы в развитии взаимовыгодных инвестиционных проектов с российскими партнерами в области энергетики, отметили эксперты - участники круглого стола "Энергетика: возможности, барьеры и кооперация", прошедшего в мультимедийном пресс- центре МИА "Россия сегодня".Круглый стол был организован в рамках международного телемоста "Москва - Латинская Америка 2021", организованного АНО "Моспром" при поддержки Ассоциации НК СЭСЛА. В работе телемоста приняли участие руководители профильных ведомств и организаций России, стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители деловых кругов.Об опыте внедрения возобновляемых источников энергии и применения "зеленого" водорода в Парагвае рассказал директор по энергоресурсам департамента народной промышленности и энергетики министерства гражданского строительства Парагвая Филипе Матхенс.Эксперт сообщил, что более половины вырабатываемой в стране электроэнергии приходится на ГЭС. При этом планируется к 2040 году получать до18% общего объема всей энергии с помощью возобновляемой и нетрадиционной энергетики. Например, строительство "солнечных парков" может дать примерно 1600 МВт электроэнергии."В наших планах - широко применять возобновляемые источники энергии и мы приглашаем к этой работе инвесторов и партнеров из России. До 2030 года мы планируем значительно сократить выбросы парниковых газов, что позволит нам встать в один ряд со странами – передовиками этого направления. Ресурсы возобновляемой энергии большие. Мы налаживаем производство "зеленого" водорода и скоро свою концепцию представим мировому сообществу. К примеру, чистую энергию мы будем широко использовать в транспорте, почтовой службе и других отраслях", - отметил представитель Парагвая.Эксперт по энергетическому сектору Уругвая Пабло Мосто сообщил, что за последние семь лет в стране существенно выросла доля нетрадиционных источников энергии.Одним из последних проектов Уругвая в этой сфере - применение водорода в качестве топлива для большегрузов. Планируется объявить международный тендер по водородным решениям для крупнотоннажного грузового транспорта, в котором могут принять участие и представители России.Президент ведущей колумбийской энергокомпании ENEL Хосе Антонио Варгас Льерас сообщил, что в стране серьезное внимание уделяется развитию альтернативных источников энергии и, соответственно, привлечению иностранных инвестиций в эту сферу.Колумбийский эксперт рассказал, что возобновляемые источники энергии занимают около 70% электрогенерации страны. Для привлечения инвестиций в развитие отрасли в текущем году в стране принят закон о льготах для компаний, занимающихся возобновляемой энергией, что должно привлечь внимание инвесторов из России.

https://ria.ru/20210915/sotrudnichestvo-1750179744.html

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экономика, новости компаний - экономика, уругвай, латинская америка, россия