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Энергокомпании Латинской Америки заинтересованы в российских инвестициях
Энергокомпании Латинской Америки заинтересованы в российских инвестициях - РИА Новости, 15.09.2021
Энергокомпании Латинской Америки заинтересованы в российских инвестициях
Страны Латинской Америки заинтересованы в развитии взаимовыгодных инвестиционных проектов с российскими партнерами в области энергетики, отметили эксперты -... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:11
2021-09-15T18:11
экономика
новости компаний - экономика
уругвай
латинская америка
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Страны Латинской Америки заинтересованы в развитии взаимовыгодных инвестиционных проектов с российскими партнерами в области энергетики, отметили эксперты - участники круглого стола "Энергетика: возможности, барьеры и кооперация", прошедшего в мультимедийном пресс- центре МИА "Россия сегодня".Круглый стол был организован в рамках международного телемоста "Москва - Латинская Америка 2021", организованного АНО "Моспром" при поддержки Ассоциации НК СЭСЛА. В работе телемоста приняли участие руководители профильных ведомств и организаций России, стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители деловых кругов.Об опыте внедрения возобновляемых источников энергии и применения "зеленого" водорода в Парагвае рассказал директор по энергоресурсам департамента народной промышленности и энергетики министерства гражданского строительства Парагвая Филипе Матхенс.Эксперт сообщил, что более половины вырабатываемой в стране электроэнергии приходится на ГЭС. При этом планируется к 2040 году получать до18% общего объема всей энергии с помощью возобновляемой и нетрадиционной энергетики. Например, строительство "солнечных парков" может дать примерно 1600 МВт электроэнергии."В наших планах - широко применять возобновляемые источники энергии и мы приглашаем к этой работе инвесторов и партнеров из России. До 2030 года мы планируем значительно сократить выбросы парниковых газов, что позволит нам встать в один ряд со странами – передовиками этого направления. Ресурсы возобновляемой энергии большие. Мы налаживаем производство "зеленого" водорода и скоро свою концепцию представим мировому сообществу. К примеру, чистую энергию мы будем широко использовать в транспорте, почтовой службе и других отраслях", - отметил представитель Парагвая.Эксперт по энергетическому сектору Уругвая Пабло Мосто сообщил, что за последние семь лет в стране существенно выросла доля нетрадиционных источников энергии.Одним из последних проектов Уругвая в этой сфере - применение водорода в качестве топлива для большегрузов. Планируется объявить международный тендер по водородным решениям для крупнотоннажного грузового транспорта, в котором могут принять участие и представители России.Президент ведущей колумбийской энергокомпании ENEL Хосе Антонио Варгас Льерас сообщил, что в стране серьезное внимание уделяется развитию альтернативных источников энергии и, соответственно, привлечению иностранных инвестиций в эту сферу.Колумбийский эксперт рассказал, что возобновляемые источники энергии занимают около 70% электрогенерации страны. Для привлечения инвестиций в развитие отрасли в текущем году в стране принят закон о льготах для компаний, занимающихся возобновляемой энергией, что должно привлечь внимание инвесторов из России.
https://ria.ru/20210915/sotrudnichestvo-1750179744.html
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экономика, новости компаний - экономика, уругвай, латинская америка, россия
18:11 15.09.2021
 

Энергокомпании Латинской Америки заинтересованы в российских инвестициях

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКупюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Страны Латинской Америки заинтересованы в развитии взаимовыгодных инвестиционных проектов с российскими партнерами в области энергетики, отметили эксперты - участники круглого стола "Энергетика: возможности, барьеры и кооперация", прошедшего в мультимедийном пресс- центре МИА "Россия сегодня".
Круглый стол был организован в рамках международного телемоста "Москва - Латинская Америка 2021", организованного АНО "Моспром" при поддержки Ассоциации НК СЭСЛА. В работе телемоста приняли участие руководители профильных ведомств и организаций России, стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители деловых кругов.
Об опыте внедрения возобновляемых источников энергии и применения "зеленого" водорода в Парагвае рассказал директор по энергоресурсам департамента народной промышленности и энергетики министерства гражданского строительства Парагвая Филипе Матхенс.
Эксперт сообщил, что более половины вырабатываемой в стране электроэнергии приходится на ГЭС. При этом планируется к 2040 году получать до18% общего объема всей энергии с помощью возобновляемой и нетрадиционной энергетики. Например, строительство "солнечных парков" может дать примерно 1600 МВт электроэнергии.
Международный телемост Москва – Латинская Америка 2021 - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
Вчера, 15:49Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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"В наших планах - широко применять возобновляемые источники энергии и мы приглашаем к этой работе инвесторов и партнеров из России. До 2030 года мы планируем значительно сократить выбросы парниковых газов, что позволит нам встать в один ряд со странами – передовиками этого направления. Ресурсы возобновляемой энергии большие. Мы налаживаем производство "зеленого" водорода и скоро свою концепцию представим мировому сообществу. К примеру, чистую энергию мы будем широко использовать в транспорте, почтовой службе и других отраслях", - отметил представитель Парагвая.
Эксперт по энергетическому сектору Уругвая Пабло Мосто сообщил, что за последние семь лет в стране существенно выросла доля нетрадиционных источников энергии.
"С 2017 года Уругвай добился производства 90% энергии за счет возобновляемых источников, где 50% – гидроэнергетика, а остальное – биомасса и энергия ветра. За семь лет ветрогенерация достигла результата, который не был реализован ранее за всю историю развития страны. Это направление развивается эффективно и очень активно. Государственные и частные инвестиции в установку ветрогенераторов достигают 7, 5 миллиардов долларов", - отметил он.
Одним из последних проектов Уругвая в этой сфере - применение водорода в качестве топлива для большегрузов. Планируется объявить международный тендер по водородным решениям для крупнотоннажного грузового транспорта, в котором могут принять участие и представители России.
Президент ведущей колумбийской энергокомпании ENEL Хосе Антонио Варгас Льерас сообщил, что в стране серьезное внимание уделяется развитию альтернативных источников энергии и, соответственно, привлечению иностранных инвестиций в эту сферу.
"Более 7% ВВП страны приходится на энергетику, она дает 55% экспорта и в нее направлены 40% иностранных инвестиций. Однако, пандемия оказала негативное влияние на экономику в целом. Для благоприятного развития отрасли необходимы тесные связи с иностранными компаниями, заинтересованными в сотрудничестве", - сказал он.
Колумбийский эксперт рассказал, что возобновляемые источники энергии занимают около 70% электрогенерации страны. Для привлечения инвестиций в развитие отрасли в текущем году в стране принят закон о льготах для компаний, занимающихся возобновляемой энергией, что должно привлечь внимание инвесторов из России.
"Мы нацелены на совместное ведение бизнеса с российскими партнерами, к примеру, в развитии электромобильности. Коммерческие условия для этого высоки. Общий экспорт Колумбии в Россию сегодня составляет всего 0,33% нашего общего экспорта. Необходимо взаимно открывать наши возможности. К примеру, в направлении геотермической энергетики", - резюмировал он.
8 сентября, 12:06
Видеомост со странами Латинской Америки об экспорте из Москвы14 сентября в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост со странами Латинской Америки, в ходе которого будет представлен экспортный потенциал столичных промышленных компаний, а также обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
 
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