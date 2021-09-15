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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210915/indiya-1750175941.html
СМИ: Индия одобрила последнюю фазу испытания "Спутника Лайт"
СМИ: Индия одобрила последнюю фазу испытания "Спутника Лайт" - РИА Новости, 15.09.2021
СМИ: Индия одобрила последнюю фазу испытания "Спутника Лайт"
Индийский регулятор в области лекарственных средств одобрил проведение третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" , сообщает... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:23
2021-09-15T15:39
распространение коронавируса
в мире
индия
astrazeneca
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сен - РИА Новости. Индийский регулятор в области лекарственных средств одобрил проведение третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" , сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники."Одобрение было дано после того, как (компания) Dr.Reddy's Laboratories представила информацию о безопасности и иммуногенности, а также о долговечности антител предметному экспертному комитету, который консультирует регулирующий орган", - сообщает издание.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.Ранее власти Индии одобрили пять вакцин от коронавируса - местный вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественные Covaxin и ZyCoV-D, российская вакцина "Спутник V" и американская вакцина, производимая компанией Moderna.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 33,3 миллиона, выздоровели более 32,5 миллиона, умерли более 443 тысяч, а число получающих лечение составляет 351 тысячу человек.
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в мире, индия, astrazeneca , коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
15:23 15.09.2021 (обновлено: 15:39 15.09.2021)
 
СМИ: Индия одобрила последнюю фазу испытания "Спутника Лайт"

Economic Times: Индия одобрила проведение третьей фазы испытания вакцины "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сен - РИА Новости. Индийский регулятор в области лекарственных средств одобрил проведение третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" , сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.
"Одобрение было дано после того, как (компания) Dr.Reddy's Laboratories представила информацию о безопасности и иммуногенности, а также о долговечности антител предметному экспертному комитету, который консультирует регулирующий орган", - сообщает издание.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.
Ранее власти Индии одобрили пять вакцин от коронавируса - местный вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественные Covaxin и ZyCoV-D, российская вакцина "Спутник V" и американская вакцина, производимая компанией Moderna.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 33,3 миллиона, выздоровели более 32,5 миллиона, умерли более 443 тысяч, а число получающих лечение составляет 351 тысячу человек.
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Распространение коронавирусаВ миреИндияAstraZenecaКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник Лайт"
 
 
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