https://ria.ru/20210915/gosuslugi-1750096953.html

Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников

Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников - РИА Новости, 15.09.2021

Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников

Уязвимость обнаружена на портале государственных услуг РФ "Госуслуги", она позволяет перенаправлять пользователей с сайта на любые другие ресурсы, рассказал РИА РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T03:08

2021-09-15T03:08

2021-09-15T03:08

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уязвимость обнаружена на портале государственных услуг РФ "Госуслуги", она позволяет перенаправлять пользователей с сайта на любые другие ресурсы, рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, который ее нашел.Речь идет об уязвимости типа скрытого редиректа (covert redirect).Он пояснил, что "пользователю чаще всего будет выводиться только первая часть ссылки, указывающая на портал "Госуслуг", а перенаправляющая часть ссылки будет обрезана самой социальной сетью или мессенджером. Ранее подобные системы скрытного редиректа пользователей появлялись для социальных сетей "ВКонтакте", Youtube и Instagram"."Для защиты своих данных и устройств пользователям следует обязательно проверять адрес ссылки перед переходом по ней, сделать это можно при помощи антивирусов и расшифровщиков гиперссылок. Так, пользователь сможет заранее увидеть, на какой ресурс в итоге он попадет и не скачает ли он по дороге вредонос. Помимо этого рекомендуется своевременно обновлять все используемое ПО, таким образом, вы сможете защитить себя от уязвимостей, в том числе ещё до того, как ими успеют воспользоваться злоумышленники", - советует Бедеров.Он уточнил, что о найденной уязвимости уже сообщили порталу "Госуслуги".

https://ria.ru/20210913/scheta-1749790467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, госуслуги, москва, youtube, instagram, национальная технологическая инициатива (нти), россия