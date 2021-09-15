Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/gosuslugi-1750096953.html
Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников - РИА Новости, 15.09.2021
Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
Уязвимость обнаружена на портале государственных услуг РФ "Госуслуги", она позволяет перенаправлять пользователей с сайта на любые другие ресурсы, рассказал РИА РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T03:08
2021-09-15T03:08
общество
технологии
госуслуги
москва
youtube
instagram
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148340/76/1483407615_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_4b79d84e9845751ddc1cc81d6da2220a.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уязвимость обнаружена на портале государственных услуг РФ "Госуслуги", она позволяет перенаправлять пользователей с сайта на любые другие ресурсы, рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, который ее нашел.Речь идет об уязвимости типа скрытого редиректа (covert redirect).Он пояснил, что "пользователю чаще всего будет выводиться только первая часть ссылки, указывающая на портал "Госуслуг", а перенаправляющая часть ссылки будет обрезана самой социальной сетью или мессенджером. Ранее подобные системы скрытного редиректа пользователей появлялись для социальных сетей "ВКонтакте", Youtube и Instagram"."Для защиты своих данных и устройств пользователям следует обязательно проверять адрес ссылки перед переходом по ней, сделать это можно при помощи антивирусов и расшифровщиков гиперссылок. Так, пользователь сможет заранее увидеть, на какой ресурс в итоге он попадет и не скачает ли он по дороге вредонос. Помимо этого рекомендуется своевременно обновлять все используемое ПО, таким образом, вы сможете защитить себя от уязвимостей, в том числе ещё до того, как ими успеют воспользоваться злоумышленники", - советует Бедеров.Он уточнил, что о найденной уязвимости уже сообщили порталу "Госуслуги".
https://ria.ru/20210913/scheta-1749790467.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148340/76/1483407615_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_296acd356054c5377f0bf1dfc085ccc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, госуслуги, москва, youtube, instagram, национальная технологическая инициатива (нти), россия
03:08 15.09.2021
 
Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников

Эксперт SafeNet Бедеров: на сайте "Госуслуги" обнаружили переход на сайты мошенников

© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Fotolia / DragonImages
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уязвимость обнаружена на портале государственных услуг РФ "Госуслуги", она позволяет перенаправлять пользователей с сайта на любые другие ресурсы, рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, который ее нашел.
Речь идет об уязвимости типа скрытого редиректа (covert redirect).
"Пользователь попадает на страницу ввода "капчи" (определяющей человек или робот запрашивает доступ - ред.) на сайте "Госуслуги". После ее введения пользователь может быть переадресован на любой другой сетевой ресурс, в том числе содержащий вредоносное программное обеспечение, которое будет автоматически установлено на устройство "жертвы", - сообщил Бедеров.
Он пояснил, что "пользователю чаще всего будет выводиться только первая часть ссылки, указывающая на портал "Госуслуг", а перенаправляющая часть ссылки будет обрезана самой социальной сетью или мессенджером. Ранее подобные системы скрытного редиректа пользователей появлялись для социальных сетей "ВКонтакте", Youtube и Instagram".
"Для защиты своих данных и устройств пользователям следует обязательно проверять адрес ссылки перед переходом по ней, сделать это можно при помощи антивирусов и расшифровщиков гиперссылок. Так, пользователь сможет заранее увидеть, на какой ресурс в итоге он попадет и не скачает ли он по дороге вредонос. Помимо этого рекомендуется своевременно обновлять все используемое ПО, таким образом, вы сможете защитить себя от уязвимостей, в том числе ещё до того, как ими успеют воспользоваться злоумышленники", - советует Бедеров.
Он уточнил, что о найденной уязвимости уже сообщили порталу "Госуслуги".
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 02:15
Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян
 
ОбществоТехнологииГосуслугиМоскваYouTubeInstagramНациональная технологическая инициатива (НТИ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
13:01Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
Лента новостейМолния