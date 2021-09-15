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Тюменская область
https://ria.ru/20210915/gospital-1750144247.html
В Тюмени построят инфекционный госпиталь
В Тюмени построят инфекционный госпиталь - РИА Новости, 15.09.2021
В Тюмени построят инфекционный госпиталь
В Тюмени будет построен госпиталь для лечения инфекционных больных, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:42
2021-09-15T12:42
тюменская область
тюмень
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 15 сен – РИА Новости. В Тюмени будет построен госпиталь для лечения инфекционных больных, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.Площадь двухэтажного объекта составит около 4700 квадратных метров. Госпиталь будет рассчитан на прием 60 пациентов, с возможностью в случае необходимости увеличения мощности до ста койко-мест.Строительство госпиталя будет вестись с использованием технологии быстрого возведения. Завершить возведение медучреждения планируется в первом квартале следующего года.Областные власти для реализации проекта намерены предоставить в аренду земельный участок без проведения торгов. ГК "Мать и дитя" вложит в создание госпиталя 950 миллионов рублей, количество создаваемых новых рабочих мест — более ста.Основным направлением деятельности госпиталя станет лечение пациентов с COVID-19, в том числе родовспоможение пациенток с COVID-19. Частично услуги будут оказываться в рамках обязательного медицинского страхования.Первый многофункциональный госпиталь, построенный ГК в Тюмени был построен в 2019 году, в настоящее время он выходит на проектную мощность. Он стал шестым региональным госпиталем компании в России. Госпиталь представляет собой шестиэтажное здание площадью 15 тысяч квадратных метров, в госпитале оказывают все виды хирургической, акушерской, гинекологической и педиатрической помощи. В объект инвестированы3,5 миллиарда рублей.Правительство Тюменской области оказало финансовую поддержку проекту в форме субсидий и налоговых льгот, был предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов. Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" оказывал сопровождение проекта на каждом этапе его реализации.
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тюмень, тюменская область, россия
12:42 15.09.2021
 

В Тюмени построят инфекционный госпиталь

© Фото : Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской областиГК "Мать и дитя"
ГК Мать и дитя - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 15 сен – РИА Новости. В Тюмени будет построен госпиталь для лечения инфекционных больных, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Площадь двухэтажного объекта составит около 4700 квадратных метров. Госпиталь будет рассчитан на прием 60 пациентов, с возможностью в случае необходимости увеличения мощности до ста койко-мест.
Строительство госпиталя будет вестись с использованием технологии быстрого возведения. Завершить возведение медучреждения планируется в первом квартале следующего года.
Областные власти для реализации проекта намерены предоставить в аренду земельный участок без проведения торгов. ГК "Мать и дитя" вложит в создание госпиталя 950 миллионов рублей, количество создаваемых новых рабочих мест — более ста.
Основным направлением деятельности госпиталя станет лечение пациентов с COVID-19, в том числе родовспоможение пациенток с COVID-19. Частично услуги будут оказываться в рамках обязательного медицинского страхования.
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Первый многофункциональный госпиталь, построенный ГК в Тюмени был построен в 2019 году, в настоящее время он выходит на проектную мощность. Он стал шестым региональным госпиталем компании в России. Госпиталь представляет собой шестиэтажное здание площадью 15 тысяч квадратных метров, в госпитале оказывают все виды хирургической, акушерской, гинекологической и педиатрической помощи. В объект инвестированы3,5 миллиарда рублей.
Правительство Тюменской области оказало финансовую поддержку проекту в форме субсидий и налоговых льгот, был предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов. Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" оказывал сопровождение проекта на каждом этапе его реализации.
 
Тюменская областьТюменьТюменская областьРоссия
 
 
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