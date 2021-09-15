https://ria.ru/20210915/gospital-1750144247.html

В Тюмени построят инфекционный госпиталь

В Тюмени построят инфекционный госпиталь - РИА Новости, 15.09.2021

В Тюмени построят инфекционный госпиталь

В Тюмени будет построен госпиталь для лечения инфекционных больных, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:42

2021-09-15T12:42

2021-09-15T12:42

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ТЮМЕНЬ, 15 сен – РИА Новости. В Тюмени будет построен госпиталь для лечения инфекционных больных, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.Площадь двухэтажного объекта составит около 4700 квадратных метров. Госпиталь будет рассчитан на прием 60 пациентов, с возможностью в случае необходимости увеличения мощности до ста койко-мест.Строительство госпиталя будет вестись с использованием технологии быстрого возведения. Завершить возведение медучреждения планируется в первом квартале следующего года.Областные власти для реализации проекта намерены предоставить в аренду земельный участок без проведения торгов. ГК "Мать и дитя" вложит в создание госпиталя 950 миллионов рублей, количество создаваемых новых рабочих мест — более ста.Основным направлением деятельности госпиталя станет лечение пациентов с COVID-19, в том числе родовспоможение пациенток с COVID-19. Частично услуги будут оказываться в рамках обязательного медицинского страхования.Первый многофункциональный госпиталь, построенный ГК в Тюмени был построен в 2019 году, в настоящее время он выходит на проектную мощность. Он стал шестым региональным госпиталем компании в России. Госпиталь представляет собой шестиэтажное здание площадью 15 тысяч квадратных метров, в госпитале оказывают все виды хирургической, акушерской, гинекологической и педиатрической помощи. В объект инвестированы3,5 миллиарда рублей.Правительство Тюменской области оказало финансовую поддержку проекту в форме субсидий и налоговых льгот, был предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов. Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" оказывал сопровождение проекта на каждом этапе его реализации.

https://ria.ru/20210908/zaym-1749123856.html

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тюмень, тюменская область, россия