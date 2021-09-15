Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210915/gorod-1750127012.html
Древний город Китая попал в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
Древний город Китая попал в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 15.09.2021
Древний город Китая попал в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
Недавно на карте Китая появился новый объект всемирного наследия ЮНЕСКО: 25 июля в список включили "центр мировой торговли времен династий Сун и Юань" — город... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:27
2021-09-15T13:11
россия-китай: главное
китай
юнеско
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880477_0:390:2737:1930_1920x0_80_0_0_e5dfb1c7311f63d9cd2a0b790e8a2c74.jpg
МОСКВА, 15 сен — Проект "Россия — Китай: Главное". Недавно на карте Китая появился новый объект всемирного наследия ЮНЕСКО: 25 июля в список включили "центр мировой торговли времен династий Сун и Юань" — город Цюаньчжоу, расположенный в живописной местности на побережье юго-западной провинции Фуцзянь. Сегодня это обычный город, но когда-то жизнь здесь била ключом, и статус культурного наследия ему дали не просто так. Как Китай сохраняет свое великое прошлое — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Великое прошлоеСейчас о Цюаньчжоу вспоминают нечасто, но много веков назад это был шумный, процветающий по тем временам мегаполис. Сюда прибывали торговцы из всех уголков земного шара, у причалов теснились корабли, а на улицах толпились люди.Изначально в регионе жило неханьское население, но около двух тысяч лет назад он вошел в состав Поднебесной империи. Ко времени династии Суй и Тан — в VI-IX веках нашей эры — эти места окончательно китаизировались. Тогда же расцвел и Цюаньчжоу, который славился своими качественными шелками и первоклассными кораблестроителями.За четыреста лет правления династий Сун и Юань — с X по XIV век — Цюаньчжоу был на пике процветания. Город был по-настоящему космополитичным: торговые связи с ним установили около сотни стран и городов, в том числе на Ближнем Востоке и в Европе. Здесь жили не только купцы, но и миссионеры, иностранные посланники и путешественники-авантюристы.За границей порт был больше известен под другим названием — Зейтун. Оно произошло от китайского прозвища Цюаньчжоу — "город ситунов". Ситун — китайское название тунгового дерева, которого в этих местах было много еще с десятого века. Примечательно, что от этого же слова произошло название ткани "сатин" — одного из самых известных товаров порта.Однако в конце правления династии Юань торговый центр пришел в упадок. Проживавшие в городе персы подняли мятеж против правительства. Борьба длилась десять лет и закончилась только в 1367 году, но порт так и не оправился от разрушений. Вскоре у берегов Китая стали появляться пираты и из города уехало еще больше жителей.Когда в XVII-XVIII веках к китайским берегам подошли европейские торговые корабли, некогда процветавшая гавань Цюаньчжоу уже не производила впечатления делового центра. Тогда иностранцы стали останавливаться в соседнем Сямэне.Сегодня Цюаньчжоу — обычный китайский город. Там производят обувь, зонтики и другие товары, хотя он также известен своим превосходным чаем и великолепной керамикой цвета слоновой кости дэхуа. Теперь, когда город вошел в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, возможно, его ждет новая жизнь.Китайское наследиеЦюаньчжоу был одним из звеньев морского торгового пути Средних веков. И сегодня, когда Китай возрождает Великий шелковый и Великий морской пути, его символическое значение возросло. Недавно Китай договорился с ЮНЕСКО об укреплении сотрудничества в рамках программы "Один пояс, один путь".Китайское правительство стремится связать современное общество с его богатым прошлым, создавая музеи, проводя выставки, фестивали и предлагая инициативы в области культурного наследия.Сегодня в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае находится 56 объектов. В перечне организации также находятся пещеры Могао, известные как пещеры тысячи Будд, на северо-западе провинции Ганьсу, Великая стена и мавзолей первого императора Китая Цинь Шихуанди в Сиане — захоронение всемирно известных терракотовых воинов. Еще один примечательный пункт списка — руины древнего города Лянчжу, расположенные на равнине в бассейне реки Янцзы. Он стоял в этих местах с 3300 до 2300 года до нашей эры и был политическим и религиозным центром княжеств в низовьях реки Янцзы. Археологические находки свидетельствуют: в эпоху позднего неолита здесь существовало государство с единой системой верований, управления, а его жители уже тогда занимались рисоводством. "Археологические руины города Лянчжу — это важное археологическое открытие XX века в Китае и важный культурный объект, который свидетельствует о пятитысячелетней непрерывной истории Китая", — отмечал бывший глава Управления национального культурного наследия Китая Лю Юйчжу.
https://ria.ru/20210907/arkheologiya-1748992978.html
https://ria.ru/20210322/vino-1602293569.html
https://ria.ru/20210503/kitay-1731010050.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880477_238:251:2633:2047_1920x0_80_0_0_7c6d03614e8e97cf94d0c870ad24625e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, юнеско, культура
11:27 15.09.2021 (обновлено: 13:11 15.09.2021)
 

Древний город Китая попал в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

CC BY-SA 4.0 / 董辰兴 / 中文（中国大陆）: 摄于泉州之眼摩天轮上Город Цюаньчжоу
Город Цюаньчжоу - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
CC BY-SA 4.0 / 董辰兴 / 中文（中国大陆）: 摄于泉州之眼摩天轮上
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — Проект "Россия — Китай: Главное". Недавно на карте Китая появился новый объект всемирного наследия ЮНЕСКО: 25 июля в список включили "центр мировой торговли времен династий Сун и Юань" — город Цюаньчжоу, расположенный в живописной местности на побережье юго-западной провинции Фуцзянь. Сегодня это обычный город, но когда-то жизнь здесь била ключом, и статус культурного наследия ему дали не просто так. Как Китай сохраняет свое великое прошлое — в материале проекта "Россия — Китай: главное".

Великое прошлое

Сейчас о Цюаньчжоу вспоминают нечасто, но много веков назад это был шумный, процветающий по тем временам мегаполис. Сюда прибывали торговцы из всех уголков земного шара, у причалов теснились корабли, а на улицах толпились люди.
Изначально в регионе жило неханьское население, но около двух тысяч лет назад он вошел в состав Поднебесной империи. Ко времени династии Суй и Тан — в VI-IX веках нашей эры — эти места окончательно китаизировались. Тогда же расцвел и Цюаньчжоу, который славился своими качественными шелками и первоклассными кораблестроителями.
Маски Саньсиндуй - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 12:53Россия-Китай: Главное
Из глубины тысячелетий. Что скрывают древние китайские гробницы
За четыреста лет правления династий Сун и Юань — с X по XIV век — Цюаньчжоу был на пике процветания. Город был по-настоящему космополитичным: торговые связи с ним установили около сотни стран и городов, в том числе на Ближнем Востоке и в Европе. Здесь жили не только купцы, но и миссионеры, иностранные посланники и путешественники-авантюристы.

Цюаньчжоу воспевали многие известные исторические личности. Марокканский путешественник Ибн Баттута, живший в XIV веке, назвал его величайшим портом в мире. Марко Поло писал, что Цюаньчжоу "посещали все корабли Индии, которые привозили туда пряности и всевозможные другие дорогостоящие товары", куда "на один корабль, груженый перцем, отправляющийся в Александрию, заходят десять чужестранных, ведь это одна из величайших торговых гаваней в мире".

За границей порт был больше известен под другим названием — Зейтун. Оно произошло от китайского прозвища Цюаньчжоу — "город ситунов". Ситун — китайское название тунгового дерева, которого в этих местах было много еще с десятого века. Примечательно, что от этого же слова произошло название ткани "сатин" — одного из самых известных товаров порта.
Однако в конце правления династии Юань торговый центр пришел в упадок. Проживавшие в городе персы подняли мятеж против правительства. Борьба длилась десять лет и закончилась только в 1367 году, но порт так и не оправился от разрушений. Вскоре у берегов Китая стали появляться пираты и из города уехало еще больше жителей.
Когда в XVII-XVIII веках к китайским берегам подошли европейские торговые корабли, некогда процветавшая гавань Цюаньчжоу уже не производила впечатления делового центра. Тогда иностранцы стали останавливаться в соседнем Сямэне.
Чаша с вином на фоне хлеба и винограда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 13:07Россия-Китай: Главное
Вино возрастом 3000 лет обнаружено в провинции Шаньси
Сегодня Цюаньчжоу — обычный китайский город. Там производят обувь, зонтики и другие товары, хотя он также известен своим превосходным чаем и великолепной керамикой цвета слоновой кости дэхуа. Теперь, когда город вошел в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, возможно, его ждет новая жизнь.

Китайское наследие

Цюаньчжоу был одним из звеньев морского торгового пути Средних веков. И сегодня, когда Китай возрождает Великий шелковый и Великий морской пути, его символическое значение возросло. Недавно Китай договорился с ЮНЕСКО об укреплении сотрудничества в рамках программы "Один пояс, один путь".
Китайское правительство стремится связать современное общество с его богатым прошлым, создавая музеи, проводя выставки, фестивали и предлагая инициативы в области культурного наследия.
Посетители у Дворца земного спокойствия в Запретном городе в центре Пекина - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 16:36Россия-Китай: Главное
"Чудо, которое войдет в историю". Китай поборол тысячелетнюю нищету
Сегодня в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае находится 56 объектов. В перечне организации также находятся пещеры Могао, известные как пещеры тысячи Будд, на северо-западе провинции Ганьсу, Великая стена и мавзолей первого императора Китая Цинь Шихуанди в Сиане — захоронение всемирно известных терракотовых воинов. Еще один примечательный пункт списка — руины древнего города Лянчжу, расположенные на равнине в бассейне реки Янцзы. Он стоял в этих местах с 3300 до 2300 года до нашей эры и был политическим и религиозным центром княжеств в низовьях реки Янцзы. Археологические находки свидетельствуют: в эпоху позднего неолита здесь существовало государство с единой системой верований, управления, а его жители уже тогда занимались рисоводством. "Археологические руины города Лянчжу — это важное археологическое открытие XX века в Китае и важный культурный объект, который свидетельствует о пятитысячелетней непрерывной истории Китая", — отмечал бывший глава Управления национального культурного наследия Китая Лю Юйчжу.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЮНЕСКОКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
13:01Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
Лента новостейМолния