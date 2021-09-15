https://ria.ru/20210915/gorod-1750127012.html

Древний город Китая попал в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Древний город Китая попал в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 15.09.2021

Древний город Китая попал в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Недавно на карте Китая появился новый объект всемирного наследия ЮНЕСКО: 25 июля в список включили "центр мировой торговли времен династий Сун и Юань" — город... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:27

2021-09-15T11:27

2021-09-15T13:11

россия-китай: главное

китай

юнеско

культура

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МОСКВА, 15 сен — Проект "Россия — Китай: Главное". Недавно на карте Китая появился новый объект всемирного наследия ЮНЕСКО: 25 июля в список включили "центр мировой торговли времен династий Сун и Юань" — город Цюаньчжоу, расположенный в живописной местности на побережье юго-западной провинции Фуцзянь. Сегодня это обычный город, но когда-то жизнь здесь била ключом, и статус культурного наследия ему дали не просто так. Как Китай сохраняет свое великое прошлое — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Великое прошлоеСейчас о Цюаньчжоу вспоминают нечасто, но много веков назад это был шумный, процветающий по тем временам мегаполис. Сюда прибывали торговцы из всех уголков земного шара, у причалов теснились корабли, а на улицах толпились люди.Изначально в регионе жило неханьское население, но около двух тысяч лет назад он вошел в состав Поднебесной империи. Ко времени династии Суй и Тан — в VI-IX веках нашей эры — эти места окончательно китаизировались. Тогда же расцвел и Цюаньчжоу, который славился своими качественными шелками и первоклассными кораблестроителями.За четыреста лет правления династий Сун и Юань — с X по XIV век — Цюаньчжоу был на пике процветания. Город был по-настоящему космополитичным: торговые связи с ним установили около сотни стран и городов, в том числе на Ближнем Востоке и в Европе. Здесь жили не только купцы, но и миссионеры, иностранные посланники и путешественники-авантюристы.За границей порт был больше известен под другим названием — Зейтун. Оно произошло от китайского прозвища Цюаньчжоу — "город ситунов". Ситун — китайское название тунгового дерева, которого в этих местах было много еще с десятого века. Примечательно, что от этого же слова произошло название ткани "сатин" — одного из самых известных товаров порта.Однако в конце правления династии Юань торговый центр пришел в упадок. Проживавшие в городе персы подняли мятеж против правительства. Борьба длилась десять лет и закончилась только в 1367 году, но порт так и не оправился от разрушений. Вскоре у берегов Китая стали появляться пираты и из города уехало еще больше жителей.Когда в XVII-XVIII веках к китайским берегам подошли европейские торговые корабли, некогда процветавшая гавань Цюаньчжоу уже не производила впечатления делового центра. Тогда иностранцы стали останавливаться в соседнем Сямэне.Сегодня Цюаньчжоу — обычный китайский город. Там производят обувь, зонтики и другие товары, хотя он также известен своим превосходным чаем и великолепной керамикой цвета слоновой кости дэхуа. Теперь, когда город вошел в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, возможно, его ждет новая жизнь.Китайское наследиеЦюаньчжоу был одним из звеньев морского торгового пути Средних веков. И сегодня, когда Китай возрождает Великий шелковый и Великий морской пути, его символическое значение возросло. Недавно Китай договорился с ЮНЕСКО об укреплении сотрудничества в рамках программы "Один пояс, один путь".Китайское правительство стремится связать современное общество с его богатым прошлым, создавая музеи, проводя выставки, фестивали и предлагая инициативы в области культурного наследия.Сегодня в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае находится 56 объектов. В перечне организации также находятся пещеры Могао, известные как пещеры тысячи Будд, на северо-западе провинции Ганьсу, Великая стена и мавзолей первого императора Китая Цинь Шихуанди в Сиане — захоронение всемирно известных терракотовых воинов. Еще один примечательный пункт списка — руины древнего города Лянчжу, расположенные на равнине в бассейне реки Янцзы. Он стоял в этих местах с 3300 до 2300 года до нашей эры и был политическим и религиозным центром княжеств в низовьях реки Янцзы. Археологические находки свидетельствуют: в эпоху позднего неолита здесь существовало государство с единой системой верований, управления, а его жители уже тогда занимались рисоводством. "Археологические руины города Лянчжу — это важное археологическое открытие XX века в Китае и важный культурный объект, который свидетельствует о пятитысячелетней непрерывной истории Китая", — отмечал бывший глава Управления национального культурного наследия Китая Лю Юйчжу.

https://ria.ru/20210907/arkheologiya-1748992978.html

https://ria.ru/20210322/vino-1602293569.html

https://ria.ru/20210503/kitay-1731010050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, юнеско, культура