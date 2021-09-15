https://ria.ru/20210915/golosovanie-1750160225.html

На участие в онлайн-голосовании подали 2 801 356 заявлений

На участие в онлайн-голосовании подали 2 801 356 заявлений - РИА Новости, 15.09.2021

На участие в онлайн-голосовании подали 2 801 356 заявлений

На участие в онлайн-голосовании на выборах в России было подано 2 801 356 заявлений, в списки включены 2 650 339 человек, сообщила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:14

2021-09-15T14:14

2021-09-15T14:35

выборы в государственную думу

общество

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На участие в онлайн-голосовании на выборах в России было подано 2 801 356 заявлений, в списки включены 2 650 339 человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."Всего обработано заявлений по дистанционному электронному голосованию и голосованию по месту нахождения, то есть "мобильному избирателю" - 6 354 425. Из них на голосование по месту нахождения - 3 553 069, заявлений на дистанционное электронное голосование - 2 801 356", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.В результате обработки этих заявлений всего включено в списки избирателей по месту нахождения 3 517 402 человека, а в списки на дистанционное электронное голосование - 2 650 339. Они все будут исключены из списков избирателей на своих традиционных участках.В Курской области включены в списки участников дистанционного электронного голосования 55 581 человек, в Мурманской области - 49 205, в Нижегородской области - 126 493, в Ростовской области - 301 991, в Ярославской области – 86 532, в Севастополе - 20 772, в Москве - 2 014 765."В общей сложности свыше 151 017 заявлений на онлайн-голосование не учтены по разным причинам", - подчеркнула Памфилова.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210915/vybory-1750139166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова