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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210915/golosovanie-1750160225.html
На участие в онлайн-голосовании подали 2 801 356 заявлений
На участие в онлайн-голосовании подали 2 801 356 заявлений - РИА Новости, 15.09.2021
На участие в онлайн-голосовании подали 2 801 356 заявлений
На участие в онлайн-голосовании на выборах в России было подано 2 801 356 заявлений, в списки включены 2 650 339 человек, сообщила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:14
2021-09-15T14:35
выборы в государственную думу
общество
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На участие в онлайн-голосовании на выборах в России было подано 2 801 356 заявлений, в списки включены 2 650 339 человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."Всего обработано заявлений по дистанционному электронному голосованию и голосованию по месту нахождения, то есть "мобильному избирателю" - 6 354 425. Из них на голосование по месту нахождения - 3 553 069, заявлений на дистанционное электронное голосование - 2 801 356", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.В результате обработки этих заявлений всего включено в списки избирателей по месту нахождения 3 517 402 человека, а в списки на дистанционное электронное голосование - 2 650 339. Они все будут исключены из списков избирателей на своих традиционных участках.В Курской области включены в списки участников дистанционного электронного голосования 55 581 человек, в Мурманской области - 49 205, в Нижегородской области - 126 493, в Ростовской области - 301 991, в Ярославской области – 86 532, в Севастополе - 20 772, в Москве - 2 014 765."В общей сложности свыше 151 017 заявлений на онлайн-голосование не учтены по разным причинам", - подчеркнула Памфилова.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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общество, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова
14:14 15.09.2021 (обновлено: 14:35 15.09.2021)
 
На участие в онлайн-голосовании подали 2 801 356 заявлений

Глава ЦИК Памфилова: на участие в онлайн-голосовании подали 2 801 356 заявлений

© РИА Новости / Владимир АстапковичДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На участие в онлайн-голосовании на выборах в России было подано 2 801 356 заявлений, в списки включены 2 650 339 человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Всего обработано заявлений по дистанционному электронному голосованию и голосованию по месту нахождения, то есть "мобильному избирателю" - 6 354 425. Из них на голосование по месту нахождения - 3 553 069, заявлений на дистанционное электронное голосование - 2 801 356", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
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В результате обработки этих заявлений всего включено в списки избирателей по месту нахождения 3 517 402 человека, а в списки на дистанционное электронное голосование - 2 650 339. Они все будут исключены из списков избирателей на своих традиционных участках.
В Курской области включены в списки участников дистанционного электронного голосования 55 581 человек, в Мурманской области - 49 205, в Нижегородской области - 126 493, в Ростовской области - 301 991, в Ярославской области – 86 532, в Севастополе - 20 772, в Москве - 2 014 765.
"В общей сложности свыше 151 017 заявлений на онлайн-голосование не учтены по разным причинам", - подчеркнула Памфилова.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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