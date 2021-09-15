https://ria.ru/20210915/gazoprovody-1750141694.html
Воробьев: необходимо законодательно дать доступ к частным газопроводам
Воробьев: необходимо законодательно дать доступ к частным газопроводам - РИА Новости, 15.09.2021
Воробьев: необходимо законодательно дать доступ к частным газопроводам
Необходимо законодательно предоставить доступ к частным газопроводам, иначе около 60 тысяч жителей Подмосковья могут не получить газ, заявил губернатор... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:29
2021-09-15T12:29
2021-09-15T12:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
андрей турчак
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Необходимо законодательно предоставить доступ к частным газопроводам, иначе около 60 тысяч жителей Подмосковья могут не получить газ, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обсуждения с правительством РФ социальной газификации в регионах и мер по её завершению."Вопросы, которые нужно решить и правительству и законодательной власти. …Частный газопровод, если находится в твоих руках, то не прокачает газ до дома того или иного, не имеем возможности, нет порядка, порядка компенсации. …Таких частных газопроводов 20%, 20% от 300 тысяч – это 60 тысяч человек могут не получить или получить позже газ, пока мы не договоримся. Первая просьба, Андрей Анатольевич, нам важно получить доступ к частным газопроводам, а именно нормативно определить или компенсацию, или право получить прокачать газ до других домовладений",- сказал Воробьев, обращаясь к секретарю генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, андрей турчак