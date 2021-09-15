Воробьев: обеспечим газом 300 тысяч человек по программе соцгазификации
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Власти Подмосковья собираются обеспечить газом 300 тысяч человек по программе социальной газификации, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Вместе с тем, мы видим огромный запрос на эту программу. Получили сейчас уже 76 тысяч заявок на договор, всего получим 90 тысяч, таким образом, 300 тысяч человек, у которых нет газа в малых населенных пунктах, будут обеспечены газом",- сказал Воробьев в ходе обсуждения с правительством РФ социальной газификации в регионах и мер по её завершению.
Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года, пояснили в ЕР. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным "Единой России", в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах — крупная региональная компания.