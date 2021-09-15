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Воробьев: Подмосковье привлекло около 14 миллиардов рублей с "Газпромом"
Воробьев: Подмосковье привлекло около 14 миллиардов рублей с "Газпромом" - РИА Новости, 15.09.2021
Воробьев: Подмосковье привлекло около 14 миллиардов рублей с "Газпромом"
Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти области привлекли около 14 миллиардов рублей совместно с "Газпромом", это позволит решить задачу... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:28
2021-09-15T12:28
2021-09-15T12:28
новости подмосковья
андрей воробьев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти области привлекли около 14 миллиардов рублей совместно с "Газпромом", это позволит решить задачу газификации в регионе."Мы привлекли с участием "Газпрома" 14 миллиардов рублей, что позволит нам решить эту задачу",- сказал Воробьев в ходе обсуждения с правительством РФ социальной газификации в регионах и мер по её завершению.
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