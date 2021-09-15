11:56 15.09.2021 (обновлено: 12:16 15.09.2021)
Воробьев рассказал о газификации Подмосковья
Губернатор Воробьев: газификация Подмосковья будет завершена в течение 18 месяцев
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уже газифицировались порядка 2 тысяч домовладений в Подмосковье, программа будет завершена в течение 18 месяцев, максимум - двух лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы уже газифицировали порядка 2 тысяч домовладений, мы опережаем план, и как президент поставил задачу в течение 18 месяцев, как максимум - двух лет, мы программу должны завершить",- сказал Воробьев в ходе обсуждения с правительством РФ социальной газификации в регионах и мер по её завершению.
"Вместе с тем, мы видим огромный запрос на эту программу. Получили сейчас уже 76 тысяч заявок на договор, всего получим 90 тысяч, таким образом, 300 тысяч человек, у которых нет газа в малых населенных пунктах, будут обеспечены газом",- сказал губернатор.
"Мы привлекли с участием "Газпрома" 14 миллиардов рублей, что позволит нам решить эту задачу",- добавил Воробьев.
"Вопросы, которые нужно решить и правительству и законодательной власти. …Частный газопровод, если находится в твоих руках, то не прокачает газ до дома того или иного, не имеем возможности, нет порядка, порядка компенсации. …Таких частных газопроводов 20%, 20% от 300 тысяч – это 60 тысяч человек могут не получить или получить позже газ, пока мы не договоримся. Первая просьба, Андрей Анатольевич, нам важно получить доступ к частным газопроводам, а именно нормативно определить или компенсацию, или право получить прокачать газ до других домовладений",- сказал Воробьев.
Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года, пояснили в ЕР. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным "Единой России", в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах — крупная региональная компания.
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