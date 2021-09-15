https://ria.ru/20210915/gaz-1750156286.html
Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа - РИА Новости, 15.09.2021
Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, и ряд из них хотят получать... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:53
2021-09-15T13:53
2021-09-15T13:53
экономика
украина
газпром
нафтогаз украины
юрий витренко
северный поток — 2
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КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, и ряд из них хотят получать "голубое топливо" на границе России и Украины, а дальше самостоятельно бронировать транзитные мощности, заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.Он пообщался с журналистами после того, как в среду в Киеве прошли переговоры с немецкими партнерами по ситуации с транзитом газа из России в ЕС. Делегацию ФРГ возглавил госсекретарь министерства энергетики и экономики Андреас Файхт. По словам Витренко, Киев готов продлить контракт на транзит с "Газпромом" после 2024 года, но настаивает на переносе объемов транзита в контракты с европейскими компаниями.В ходе переговоров стороны обсудили и сертификацию оператора "Северного потока — 2", и "Нафтогаз" представил свою юридическую позицию по этому вопросу, отметил глава украинской компании."Для того чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный - такой же, как "Газпром", ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ", - сказал Витренко."Мы указали (немецкой стороне – ред.) на то, что конкретные европейские компании, с которыми мы разговаривали, как раз хотят продолжать транзит через Украину - они хотят получать газ на границе Украины и России и потом самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину", - добавил глава "Нафтогаза".Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам. И участие немецких партнеров в этой работе, по оценке "Газпрома" полностью обосновано.
https://ria.ru/20210912/gaz-1749718519.html
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экономика, украина, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2, россия
Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
Глава "Нафтогаза": компании в Европе должны сами выбирать маршрут поставок газа из России
КИЕВ, 15 сен - РИА Новости.
Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, и ряд из них хотят получать "голубое топливо" на границе России
и Украины
, а дальше самостоятельно бронировать транзитные мощности, заявил глава "Нафтогаза Украины
" Юрий Витренко
.
Он пообщался с журналистами после того, как в среду в Киеве прошли переговоры с немецкими партнерами по ситуации с транзитом газа из России в ЕС. Делегацию ФРГ
возглавил госсекретарь министерства энергетики и экономики Андреас Файхт. По словам Витренко, Киев готов продлить контракт на транзит с "Газпромом
" после 2024 года, но настаивает на переносе объемов транзита в контракты с европейскими компаниями.
В ходе переговоров стороны обсудили и сертификацию оператора "Северного потока — 2
", и "Нафтогаз" представил свою юридическую позицию по этому вопросу, отметил глава украинской компании.
"Для того чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный - такой же, как "Газпром", ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ", - сказал Витренко.
"Мы указали (немецкой стороне – ред.) на то, что конкретные европейские компании, с которыми мы разговаривали, как раз хотят продолжать транзит через Украину - они хотят получать газ на границе Украины и России и потом самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину", - добавил глава "Нафтогаза".
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам. И участие немецких партнеров в этой работе, по оценке "Газпрома" полностью обосновано.