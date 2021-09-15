https://ria.ru/20210915/gaz-1750156286.html

Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа

Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа - РИА Новости, 15.09.2021

Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа

Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, и ряд из них хотят получать... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T13:53

2021-09-15T13:53

2021-09-15T13:53

экономика

украина

газпром

нафтогаз украины

юрий витренко

северный поток — 2

россия

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КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, и ряд из них хотят получать "голубое топливо" на границе России и Украины, а дальше самостоятельно бронировать транзитные мощности, заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.Он пообщался с журналистами после того, как в среду в Киеве прошли переговоры с немецкими партнерами по ситуации с транзитом газа из России в ЕС. Делегацию ФРГ возглавил госсекретарь министерства энергетики и экономики Андреас Файхт. По словам Витренко, Киев готов продлить контракт на транзит с "Газпромом" после 2024 года, но настаивает на переносе объемов транзита в контракты с европейскими компаниями.В ходе переговоров стороны обсудили и сертификацию оператора "Северного потока — 2", и "Нафтогаз" представил свою юридическую позицию по этому вопросу, отметил глава украинской компании."Для того чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный - такой же, как "Газпром", ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ", - сказал Витренко."Мы указали (немецкой стороне – ред.) на то, что конкретные европейские компании, с которыми мы разговаривали, как раз хотят продолжать транзит через Украину - они хотят получать газ на границе Украины и России и потом самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину", - добавил глава "Нафтогаза".Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам. И участие немецких партнеров в этой работе, по оценке "Газпрома" полностью обосновано.

https://ria.ru/20210912/gaz-1749718519.html

https://ria.ru/20210914/zelenskiy-1749904646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2, россия