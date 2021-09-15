ПСБ планирует наращивать финансирование российского ТЭКа
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. ПСБ планирует наращивать финансирование и выработку новых доступных инструментов поддержки предприятий российского ТЭКа, сообщает пресс-служба банка.
Председатель ПСБ Петр Фрадков на Тюменском нефтегазовом форуме TNF 2021 рассказал об инструментах поддержки и стимулировании импортозамещения в отрасли ТЭК, в том числе в рамках диверсификации предприятий ОПК.
Особое внимание участники форума уделили теме перехода организаций российского топливно-энергетического комплекса на импортонезависимые отечественные программно-аппаратные решения – этому в рамках форума было посвящено совещание под председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова.
"Наш опыт взаимодействия с предприятиями топливно-энергетического комплекса показывает, что импортозамещающие проекты ОПК для российского ТЭК, в том числе в сфере IT, сейчас нуждаются в определенных условиях и инструментах эффективной финансовой поддержки. Среди таких инструментов - длинные контракты на разработку, поставку и обслуживание оборудования, а также адресная государственная поддержка в виде субсидирования процентной ставки заемных средств", - рассказал Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.
В настоящее время кредитный портфель ПСБ в сфере ТЭК составляет около 170 миллиардов рублей.
Также Фрадков во время визита в Тюмень встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором и обсудил планы по дальнейшему сотрудничеству банка и региона. ПСБ планирует участвовать в финансировании различных сегментов бизнеса области, в том числе в рамках проектов государственно-частного партнёрства, сотрудничать с институтами поддержки субъектов МСП Тюменской области.
6 сентября, 16:07В Туле при поддержке ПСБ открылась выставка "Романовы"