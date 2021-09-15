https://ria.ru/20210915/finansirovanie-1750211049.html

ПСБ планирует наращивать финансирование российского ТЭКа

ПСБ планирует наращивать финансирование российского ТЭКа - РИА Новости, 15.09.2021

ПСБ планирует наращивать финансирование российского ТЭКа

ПСБ планирует наращивать финансирование и выработку новых доступных инструментов поддержки предприятий российского ТЭКа, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:59

2021-09-15T17:59

2021-09-15T17:59

новости компаний - экономика

тюменская область

промсвязьбанк

петр фрадков

александр моор

псб (банк псб)

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. ПСБ планирует наращивать финансирование и выработку новых доступных инструментов поддержки предприятий российского ТЭКа, сообщает пресс-служба банка. Председатель ПСБ Петр Фрадков на Тюменском нефтегазовом форуме TNF 2021 рассказал об инструментах поддержки и стимулировании импортозамещения в отрасли ТЭК, в том числе в рамках диверсификации предприятий ОПК. Особое внимание участники форума уделили теме перехода организаций российского топливно-энергетического комплекса на импортонезависимые отечественные программно-аппаратные решения – этому в рамках форума было посвящено совещание под председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова. В настоящее время кредитный портфель ПСБ в сфере ТЭК составляет около 170 миллиардов рублей. Также Фрадков во время визита в Тюмень встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором и обсудил планы по дальнейшему сотрудничеству банка и региона. ПСБ планирует участвовать в финансировании различных сегментов бизнеса области, в том числе в рамках проектов государственно-частного партнёрства, сотрудничать с институтами поддержки субъектов МСП Тюменской области.

https://ria.ru/20210906/bank-1748888105.html

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новости компаний - экономика, тюменская область, промсвязьбанк, петр фрадков, александр моор, псб (банк псб)