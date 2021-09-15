https://ria.ru/20210915/evrosoyuz-1750215689.html

В Белоруссии заявили, что работают над восстановлением авиасообщения с ЕС

В Белоруссии заявили, что работают над восстановлением авиасообщения с ЕС - РИА Новости, 15.09.2021

В Белоруссии заявили, что работают над восстановлением авиасообщения с ЕС

Белоруссия работает с авиакомпаниями ЕС над возобновлением их полетов в Минск, но санкции создают проблему для оплаты аэронавигационных сборов, заявили РИА... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T18:13

2021-09-15T18:13

2021-09-15T18:14

в мире

белоруссия

минск

евросоюз

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Белоруссия работает с авиакомпаниями ЕС над возобновлением их полетов в Минск, но санкции создают проблему для оплаты аэронавигационных сборов, заявили РИА Новости в среду в департаменте по авиации минтранса республики.Ранее некоторые СМИ сообщили, что европейские авиакомпании сделали вид, что конфликт между ЕС и Белоруссией улажен, и без лишней огласки в прессе уже с сентября начинают полеты в Минск. В частности, отмечалось, что Lufthansa (Германия), LOT (Польша) и AirBaltic (Латвия) опять открыли продажу билетов на рейсы из своих стран в Минск, это стало известно с сайтов данных авиаперевозчиков."Да, действительно департамент по авиации проводит работу вместе с европейскими партнерами, способствующую выполнению полетов. Вместе с тем введение санкций Европейским союзом создают проблему для оплаты аэронавигационных сборов", - рассказала представитель департамента в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможном возобновлении рейсов из стран ЕС в Белоруссию.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.

https://ria.ru/20210915/belavia-1750131245.html

https://ria.ru/20210524/soobschenie-1733632153.html

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, евросоюз, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta