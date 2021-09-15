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В Белоруссии заявили, что работают над восстановлением авиасообщения с ЕС
В Белоруссии заявили, что работают над восстановлением авиасообщения с ЕС - РИА Новости, 15.09.2021
В Белоруссии заявили, что работают над восстановлением авиасообщения с ЕС
Белоруссия работает с авиакомпаниями ЕС над возобновлением их полетов в Минск, но санкции создают проблему для оплаты аэронавигационных сборов, заявили РИА... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:13
2021-09-15T18:14
в мире
белоруссия
минск
евросоюз
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Белоруссия работает с авиакомпаниями ЕС над возобновлением их полетов в Минск, но санкции создают проблему для оплаты аэронавигационных сборов, заявили РИА Новости в среду в департаменте по авиации минтранса республики.Ранее некоторые СМИ сообщили, что европейские авиакомпании сделали вид, что конфликт между ЕС и Белоруссией улажен, и без лишней огласки в прессе уже с сентября начинают полеты в Минск. В частности, отмечалось, что Lufthansa (Германия), LOT (Польша) и AirBaltic (Латвия) опять открыли продажу билетов на рейсы из своих стран в Минск, это стало известно с сайтов данных авиаперевозчиков."Да, действительно департамент по авиации проводит работу вместе с европейскими партнерами, способствующую выполнению полетов. Вместе с тем введение санкций Европейским союзом создают проблему для оплаты аэронавигационных сборов", - рассказала представитель департамента в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможном возобновлении рейсов из стран ЕС в Белоруссию.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
https://ria.ru/20210915/belavia-1750131245.html
https://ria.ru/20210524/soobschenie-1733632153.html
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в мире, белоруссия, минск, евросоюз, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
18:13 15.09.2021 (обновлено: 18:14 15.09.2021)
 
В Белоруссии заявили, что работают над восстановлением авиасообщения с ЕС

Минтранс Белоруссии: работаем с европейскими авиакомпаниями над возобновлением полетов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Белоруссия работает с авиакомпаниями ЕС над возобновлением их полетов в Минск, но санкции создают проблему для оплаты аэронавигационных сборов, заявили РИА Новости в среду в департаменте по авиации минтранса республики.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что европейские авиакомпании сделали вид, что конфликт между ЕС и Белоруссией улажен, и без лишней огласки в прессе уже с сентября начинают полеты в Минск. В частности, отмечалось, что Lufthansa (Германия), LOT (Польша) и AirBaltic (Латвия) опять открыли продажу билетов на рейсы из своих стран в Минск, это стало известно с сайтов данных авиаперевозчиков.
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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"Да, действительно департамент по авиации проводит работу вместе с европейскими партнерами, способствующую выполнению полетов. Вместе с тем введение санкций Европейским союзом создают проблему для оплаты аэронавигационных сборов", - рассказала представитель департамента в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможном возобновлении рейсов из стран ЕС в Белоруссию.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
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В миреБелоруссияМинскЕвросоюзРоман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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