Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210915/evro-1750150358.html
Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек - РИА Новости, 15.09.2021
Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 7,94 копейки - до 86,0674 рубля, курс доллара - на 13,49 копейки, до 72,852 рубля,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:12
2021-09-15T13:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736333226_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_bfbbe04762bc40ca7c09389647fcb8bd.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 7,94 копейки - до 86,0674 рубля, курс доллара - на 13,49 копейки, до 72,852 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 10,99 копейки, составив 78,7989 рубля.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736333226_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_724fa4dccaa041e6dbda2dad97c1c418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центральный банк рф (цб рф), россия
13:12 15.09.2021 (обновлено: 13:39 15.09.2021)
 
Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек

Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек, до 86,07 рубля

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021
Электронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 7,94 копейки - до 86,0674 рубля, курс доллара - на 13,49 копейки, до 72,852 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 10,99 копейки, составив 78,7989 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
13:01Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
Лента новостейМолния