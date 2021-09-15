https://ria.ru/20210915/eksport-1750159661.html

РЭЦ: определены лучшие экспортеры в Уральском федеральном округе

РЭЦ: определены лучшие экспортеры в Уральском федеральном округе - РИА Новости, 15.09.2021

РЭЦ: определены лучшие экспортеры в Уральском федеральном округе

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 10 победителей в Уральском федеральном округе, сообщает Российский... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:15

2021-09-15T14:15

2021-09-15T14:15

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости/Прайм. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 10 победителей в Уральском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Пандемия поставила на паузу многие производства, и чтобы не потерять темп без поддержки не обойтись даже гигантам. Российский экспортный центр помогает отечественным несырьевым компаниям пережить трудности, вызванные коронавирусной инфекцией. Нам важно предоставить не только таргетированные меры поддержки, но и заряжать и вдохновлять наших предпринимателей, чтобы они открывали новые горизонты для выхода на глобальный рынок", - сказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.Окружной этап в Уральском федеральном округе выявил два абсолютно лидирующих региона по числу побед экспортёров. Так, Свердловская область показала лучший результат, взяв 6 призовых номинаций. Еще одним регионом-лидером стала Челябинская область, забрав остальные 5 победных номинаций.Победителем в номинация: "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" стал Магнитогорский металлургический комбинат" (Челябинская область), который входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Комбинат также стал победителем в номинации "Новая география"."Малым" победителями стали сразу двое конкурсантов - ООО "АвтоЭкспорт" (Челябинская область), которое занимается оптовой торговлей автомобильных деталей, грузоперевозками и ЗАО "ТЮМЕНЬМАШЗАВОД" (Тюменская область), который производит сцепления (диски, корзины муфты) для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники."Экспортером года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес" стало знаменитое производство майонеза АО "Жировой комбинат" (Свердловская область), а от малого бизнеса победил крупнейший в Уральском округе и республике Башкортостан агропромышленный комплекс ООО "Сигма" (Челябинская область).В номинации "Экспортер года в сфере услуг" в категории "малое и среднее предпринимательство" ООО "ЮЛТА" (Свердловская область), которое занимается проведением работ по дефектоскопии нефте- и газопроводов."Крупным" "экспортером года в сфере высоких технологий" стало ООО "НАГ" (Свердловская область) - ведущий российский разработчик оборудования и решений для отрасли телекоммуникаций, промышленности и бизнеса.Малым победителем стало ООО "ДиваОра Групп" (Свердловская область), которое разработало и производит тренажер для глаз "ЛЕЧИ-ИГРАЙ", (международное название Eyeimprover)."Трейдером года" в категории "крупный бизнес" стало ООО "Айдиго" (Свердловская область) - один из крупнейших российских производителей специй, приправ, пряностей и иван-чая. "Малым" победителем стало ООО "ТД Кушвинский трубный завод" (Свердловская область), который является официальным торговым домом ООО "Интербур-ЗБО". Изначально образовавшись как малое предприятие по обеспечению нефтяных, газовых и сервисных компаний продукцией ведущих производителей трубной продукции."Прорывом года" стало ООО "АвтоЭкспорт" (Челябинская область), которое занимается оптовой торговлей автомобильных деталей, грузоперевозками.

https://ria.ru/20210907/registratsiya-1749000715.html

https://ria.ru/20210904/eksportery-1748656809.html

https://ria.ru/20210903/stroitelstvo-1748583455.html

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вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия