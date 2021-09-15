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В Госдуме назвали "Меджлис"* отщепенцами
В Госдуме назвали "Меджлис"* отщепенцами - РИА Новости, 15.09.2021
В Госдуме назвали "Меджлис"* отщепенцами
Запрещенную в РФ организацию "Меджлис крымскотатарского народа"* не волнуют крымчане и крымские татары, их главная цель - сделать побольнее России, заявил... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T22:00
2021-09-15T22:00
в мире
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
руслан бальбек
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запрещенную в РФ организацию "Меджлис крымскотатарского народа"* не волнуют крымчане и крымские татары, их главная цель - сделать побольнее России, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя данные ФСБ РФ о связи "Меджлиса"*, устроившего диверсию на газопроводе, со спецслужбами Украины.Ранее в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму специалисты ФСБ РФ установили связь "Меджлиса"* со спецслужбами Украины."Этих отщепенцев не волнуют ни крымчане, ни крымские татары, а их главная цель - сделать побольнее России. Дестабилизация в Крыму через крымскотатарский фактор призвана с помощью национальных одежд скрыть подрывную деятельность украинских и западных спецслужб на полуострове", - сказал Бальбек РИА Новости.Он подчеркнул, что "Меджлис"*, прикрываясь именем крымскотатарского народа, совершает диверсионные действия в Крыму в интересах "заокеанских кукловодов". "Поэтому запрет этой организации был полностью правомерный и справедливый", - отметил Бальбек.Депутат добавил, что, действуя через "Меджлис"*, Запад пытается держать Россию в напряжении и "устраивает зазеркалье для мировой общественности", подогревая в медиапространстве негативный образ Крыма. "А для меджлисовцев это просто бизнес: они реализуют диверсионные акции, за это получают гонорары", - заявил он.Диверсия произошла 23 августа: по данным МВД Крыма, был поврежден газопровод в горной части региона, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Работу газопровода восстановили на следующий день.Четвертого сентября ФСБ объявила о задержании трех подозреваемых: посредника – зампреда "Меджлиса крымскотатарского народа"* Наримана Джелялова и непосредственных исполнителей - Асана и Азиза Ахтемовых. По данным российской спецслужбы, в июне исполнители выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу, а за диверсию военная разведка Украины обещала им около 2 тысяч долларов.Взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. Акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины. Ранее Азиз Ахтемов сообщил, что взрывчатка, которую переправили в Крым, была спрятана в сыре.Диверсия была санкционирована начальником ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым – "участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России", сообщила российская спецслужба.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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в мире, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), руслан бальбек, россия
22:00 15.09.2021
 
В Госдуме назвали "Меджлис"* отщепенцами

Депутат Бальбек после разоблачения "Меджлиса"*: их главная цель - сделать побольнее России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запрещенную в РФ организацию "Меджлис крымскотатарского народа"* не волнуют крымчане и крымские татары, их главная цель - сделать побольнее России, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя данные ФСБ РФ о связи "Меджлиса"*, устроившего диверсию на газопроводе, со спецслужбами Украины.
Ранее в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму специалисты ФСБ РФ установили связь "Меджлиса"* со спецслужбами Украины.
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"Этих отщепенцев не волнуют ни крымчане, ни крымские татары, а их главная цель - сделать побольнее России. Дестабилизация в Крыму через крымскотатарский фактор призвана с помощью национальных одежд скрыть подрывную деятельность украинских и западных спецслужб на полуострове", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он подчеркнул, что "Меджлис"*, прикрываясь именем крымскотатарского народа, совершает диверсионные действия в Крыму в интересах "заокеанских кукловодов". "Поэтому запрет этой организации был полностью правомерный и справедливый", - отметил Бальбек.
Депутат добавил, что, действуя через "Меджлис"*, Запад пытается держать Россию в напряжении и "устраивает зазеркалье для мировой общественности", подогревая в медиапространстве негативный образ Крыма. "А для меджлисовцев это просто бизнес: они реализуют диверсионные акции, за это получают гонорары", - заявил он.
Диверсия произошла 23 августа: по данным МВД Крыма, был поврежден газопровод в горной части региона, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Работу газопровода восстановили на следующий день.
Четвертого сентября ФСБ объявила о задержании трех подозреваемых: посредника – зампреда "Меджлиса крымскотатарского народа"* Наримана Джелялова и непосредственных исполнителей - Асана и Азиза Ахтемовых. По данным российской спецслужбы, в июне исполнители выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу, а за диверсию военная разведка Украины обещала им около 2 тысяч долларов.
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
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Взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. Акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины. Ранее Азиз Ахтемов сообщил, что взрывчатка, которую переправили в Крым, была спрятана в сыре.
Диверсия была санкционирована начальником ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым – "участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России", сообщила российская спецслужба.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
В миреУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Руслан БальбекРоссия
 
 
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