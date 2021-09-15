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В ЛНР рассказали, как Киев хотел снять вопрос об особом статусе Донбасса
В ЛНР рассказали, как Киев хотел снять вопрос об особом статусе Донбасса - РИА Новости, 15.09.2021
В ЛНР рассказали, как Киев хотел снять вопрос об особом статусе Донбасса
Представители Киева в контактной группе на заседании хотели снять с обсуждения вопрос особого статуса Донбасса, заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T23:59
2021-09-15T23:59
в мире
украина
луганская область
донецкая народная республика
владислав дейнего
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Представители Киева в контактной группе на заседании хотели снять с обсуждения вопрос особого статуса Донбасса, заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.Во вторник прошли переговоры рабочих подгрупп по Донбассу. В ДНР заявляли, что на заседании контактной группы планируют обсудить регламент работы, увеличение числа обстрелов украинских силовиков и координационный механизм реагирования на нарушения перемирия. В среду состоялось заседание контактной группы."При обсуждении вопросов политического урегулирования Украина, вместо работы по существу, попыталась снять с обсуждения вопрос согласования параметров особого статуса (Донбасса – ред.), а также согласованной с нами имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - говорится в заявлении Дейнего в Telegram-канале МИД ЛНР.Полпред ЛНР пояснил, что нельзя рассматривать формулу "Штайнмайера" в отрыве от "всех аспектов особого статуса и конституционного закрепления его действия на постоянной основе". По его словам, соответствующие законопроекты должны быть отработаны и согласованы в контактной группе с представителями ЛНР и ДНР. "Стоит отметить, что все политические аспекты урегулирования четко изложены в предложенном республиками проекте "дорожной карты", от рассмотрения которой Украина отказывается почти уже год", - добавил Дейнего.На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем, в частности, указано, что "формулу Штайнмайера" нужно интегрировать в украинское законодательство, а особый статус Донбасса должен действовать на постоянной основе. "Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
https://ria.ru/20210823/peregovory-1746808030.html
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в мире, украина, луганская область, донецкая народная республика, владислав дейнего, ситуация в днр и лнр
23:59 15.09.2021
 
В ЛНР рассказали, как Киев хотел снять вопрос об особом статусе Донбасса

Полпред ЛНР: Киев хотел снять с повестки переговоров вопрос особого статуса Донбасса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Представители Киева в контактной группе на заседании хотели снять с обсуждения вопрос особого статуса Донбасса, заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
Во вторник прошли переговоры рабочих подгрупп по Донбассу. В ДНР заявляли, что на заседании контактной группы планируют обсудить регламент работы, увеличение числа обстрелов украинских силовиков и координационный механизм реагирования на нарушения перемирия. В среду состоялось заседание контактной группы.
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"При обсуждении вопросов политического урегулирования Украина, вместо работы по существу, попыталась снять с обсуждения вопрос согласования параметров особого статуса (Донбасса – ред.), а также согласованной с нами имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - говорится в заявлении Дейнего в Telegram-канале МИД ЛНР.
Полпред ЛНР пояснил, что нельзя рассматривать формулу "Штайнмайера" в отрыве от "всех аспектов особого статуса и конституционного закрепления его действия на постоянной основе". По его словам, соответствующие законопроекты должны быть отработаны и согласованы в контактной группе с представителями ЛНР и ДНР. "Стоит отметить, что все политические аспекты урегулирования четко изложены в предложенном республиками проекте "дорожной карты", от рассмотрения которой Украина отказывается почти уже год", - добавил Дейнего.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем, в частности, указано, что "формулу Штайнмайера" нужно интегрировать в украинское законодательство, а особый статус Донбасса должен действовать на постоянной основе. "Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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