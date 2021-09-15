https://ria.ru/20210915/donbass-1750246171.html

В ЛНР рассказали, как Киев хотел снять вопрос об особом статусе Донбасса

В ЛНР рассказали, как Киев хотел снять вопрос об особом статусе Донбасса - РИА Новости, 15.09.2021

В ЛНР рассказали, как Киев хотел снять вопрос об особом статусе Донбасса

Представители Киева в контактной группе на заседании хотели снять с обсуждения вопрос особого статуса Донбасса, заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T23:59

2021-09-15T23:59

2021-09-15T23:59

в мире

украина

луганская область

донецкая народная республика

владислав дейнего

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151330/17/1513301785_0:129:2896:1758_1920x0_80_0_0_aefa6e9ecbc343704b79cf79765b45fa.jpg

ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Представители Киева в контактной группе на заседании хотели снять с обсуждения вопрос особого статуса Донбасса, заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.Во вторник прошли переговоры рабочих подгрупп по Донбассу. В ДНР заявляли, что на заседании контактной группы планируют обсудить регламент работы, увеличение числа обстрелов украинских силовиков и координационный механизм реагирования на нарушения перемирия. В среду состоялось заседание контактной группы."При обсуждении вопросов политического урегулирования Украина, вместо работы по существу, попыталась снять с обсуждения вопрос согласования параметров особого статуса (Донбасса – ред.), а также согласованной с нами имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - говорится в заявлении Дейнего в Telegram-канале МИД ЛНР.Полпред ЛНР пояснил, что нельзя рассматривать формулу "Штайнмайера" в отрыве от "всех аспектов особого статуса и конституционного закрепления его действия на постоянной основе". По его словам, соответствующие законопроекты должны быть отработаны и согласованы в контактной группе с представителями ЛНР и ДНР. "Стоит отметить, что все политические аспекты урегулирования четко изложены в предложенном республиками проекте "дорожной карты", от рассмотрения которой Украина отказывается почти уже год", - добавил Дейнего.На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем, в частности, указано, что "формулу Штайнмайера" нужно интегрировать в украинское законодательство, а особый статус Донбасса должен действовать на постоянной основе. "Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

https://ria.ru/20210823/peregovory-1746808030.html

https://ria.ru/20210808/lnr-1744906718.html

украина

луганская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, луганская область, донецкая народная республика, владислав дейнего, ситуация в днр и лнр