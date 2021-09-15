https://ria.ru/20210915/donbass-1750218532.html

Киев отказался вернуться к очным переговорам по Донбассу, заявил Грызлов

Киев отказался вернуться к очным переговорам по Донбассу, заявил Грызлов - РИА Новости, 15.09.2021

Киев отказался вернуться к очным переговорам по Донбассу, заявил Грызлов

Киев категорически отказывается вернуться очным переговорам по Донбассу в Минске, заявил в среду постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T18:34

2021-09-15T18:34

2021-09-15T18:42

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Киев категорически отказывается вернуться очным переговорам по Донбассу в Минске, заявил в среду постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в формате видеоконференции.Он напомнил, что до пандемии COVID-19 Минск соответствовал требованиям по обеспечению полноценного участия всех сторон минского формата."В ходе заседания представители Донбасса вновь предложили киевской делегации приступить к согласованию проекта Дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Обмен мнениями показал, что украинская сторона, как и ранее, продолжает скрывать от Донецка и Луганска свою позицию по политическому урегулированию", - заявил Грызлов."Представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска. Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения", - заявил он."Участники контактной группы фиксируют, что договоренности о прекращении огня киевской стороной не соблюдаются. Вооруженные силы Украины продолжают обстрел населенных пунктов, разрушая инфраструктуру Донбасса. Есть новые пострадавшие среди гражданского населения, в том числе дети", - добавил Грызлов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в контактной группе, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210913/voyna-1749804594.html

https://ria.ru/20210912/donbass-1749761720.html

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в мире, украина, минск, борис грызлов, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия