https://ria.ru/20210915/dolgoletie-1750042717.html

"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить

"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить - РИА Новости, 15.09.2021

"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить

Какие продукты ускоряют старение, вредят суставам и коже, а какие - наоборот, помогают сохранить молодость? Разбираемся, в чём особенность питания в “голубых зонах” (где, как считается, люди живут дольше), есть ли “волшебные” свойства у куркумы, и почему важно есть темно-зеленые овощи и квашеную капусту.

2021-09-15T12:00

2021-09-15T12:00

2021-09-15T12:00

правда тела

питание

долголетие

подкаст

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"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить Какие продукты ускоряют старение, вредят суставам и коже, а какие - наоборот, помогают сохранить молодость? Разбираемся, в чём особенность питания в “голубых зонах” (где, как считается, люди живут дольше), есть ли “волшебные” свойства у куркумы, и почему важно есть темно-зеленые овощи и квашеную капусту. audio/mpeg

"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить Какие продукты ускоряют старение, вредят суставам и коже, а какие - наоборот, помогают сохранить молодость? Разбираемся, в чём особенность питания в “голубых зонах” (где, как считается, люди живут дольше), есть ли “волшебные” свойства у куркумы, и почему важно есть темно-зеленые овощи и квашеную капусту. audio/mpeg

Почему вредна колбаса, на что влияет избыток соли, и почему важны жиры в рационе - объясняет врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, автор книг по питанию, сотрудник Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.01:55 Что такое “голубые зоны”, где люди живут дольше05:08 Какие продукты укорачивают жизнь07:20 Почему вредна колбаса (и ведь ее все-таки продают)10:00 Продукты, вызывающие изношенность органов и ухудшение качества кожи12:35 Какие продукты вредят суставам13:07 На что влияет избыток соли14:25 “У нас производитель не обязан указывать количество соли в продуктах”16:58 Правда ли, что исключение жиров из рациона отражается на коже20:12 Почему важно есть темно-зеленые овощи и фасоль и горох22:45 “Волшебные” свойства куркумы: действительно ли они есть23:48 Недооцененность капусты (и обычной и квашеной) как источника витамина CПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, долголетие, подкаст, аудио