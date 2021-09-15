Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210915/dolgoletie-1750042717.html
"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить
"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить - РИА Новости, 15.09.2021
"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить
Какие продукты ускоряют старение, вредят суставам и коже, а какие - наоборот, помогают сохранить молодость? Разбираемся, в чём особенность питания в “голубых зонах” (где, как считается, люди живут дольше), есть ли “волшебные” свойства у куркумы, и почему важно есть темно-зеленые овощи и квашеную капусту.
2021-09-15T12:00
2021-09-15T12:00
правда тела
питание
долголетие
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750042159_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4c8e4d646bad84e6facba940c0aa02bf.png
"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить
Какие продукты ускоряют старение, вредят суставам и коже, а какие - наоборот, помогают сохранить молодость? Разбираемся, в чём особенность питания в “голубых зонах” (где, как считается, люди живут дольше), есть ли “волшебные” свойства у куркумы, и почему важно есть темно-зеленые овощи и квашеную капусту.
audio/mpeg
"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить
Какие продукты ускоряют старение, вредят суставам и коже, а какие - наоборот, помогают сохранить молодость? Разбираемся, в чём особенность питания в “голубых зонах” (где, как считается, люди живут дольше), есть ли “волшебные” свойства у куркумы, и почему важно есть темно-зеленые овощи и квашеную капусту.
audio/mpeg
Почему вредна колбаса, на что влияет избыток соли, и почему важны жиры в рационе - объясняет врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, автор книг по питанию, сотрудник Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.01:55 Что такое “голубые зоны”, где люди живут дольше05:08 Какие продукты укорачивают жизнь07:20 Почему вредна колбаса (и ведь ее все-таки продают)10:00 Продукты, вызывающие изношенность органов и ухудшение качества кожи12:35 Какие продукты вредят суставам13:07 На что влияет избыток соли14:25 “У нас производитель не обязан указывать количество соли в продуктах”16:58 Правда ли, что исключение жиров из рациона отражается на коже20:12 Почему важно есть темно-зеленые овощи и фасоль и горох22:45 “Волшебные” свойства куркумы: действительно ли они есть23:48 Недооцененность капусты (и обычной и квашеной) как источника витамина CПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750042159_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_9e0a27a519b1228b2809f013b469494c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
питание, долголетие, подкаст, аудио
12:00 15.09.2021
 

"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить

Правда тела
"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить
12:00
Читать ria.ru в
Какие продукты ускоряют старение, вредят суставам и коже, а какие - наоборот, помогают сохранить молодость? Разбираемся, в чём особенность питания в “голубых зонах” (где, как считается, люди живут дольше), есть ли “волшебные” свойства у куркумы, и почему важно есть темно-зеленые овощи и квашеную капусту.
Почему вредна колбаса, на что влияет избыток соли, и почему важны жиры в рационе - объясняет врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, автор книг по питанию, сотрудник Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.
01:55 Что такое “голубые зоны”, где люди живут дольше
05:08 Какие продукты укорачивают жизнь
07:20 Почему вредна колбаса (и ведь ее все-таки продают)
10:00 Продукты, вызывающие изношенность органов и ухудшение качества кожи
12:35 Какие продукты вредят суставам
13:07 На что влияет избыток соли
14:25 “У нас производитель не обязан указывать количество соли в продуктах”
16:58 Правда ли, что исключение жиров из рациона отражается на коже
20:12 Почему важно есть темно-зеленые овощи и фасоль и горох
22:45 “Волшебные” свойства куркумы: действительно ли они есть
23:48 Недооцененность капусты (и обычной и квашеной) как источника витамина C
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Правда телаПитаниедолголетиеПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
13:01Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
13:00Минобороны предъявило иск к авиахолдингу "Сухой" на 343 миллиона рублей
12:57Песков ответил на вопрос о своем уходе на самоизоляцию
Лента новостейМолния