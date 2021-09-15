https://ria.ru/20210915/dolgoletie-1750042717.html
"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить
"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить - РИА Новости, 15.09.2021
"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить
Какие продукты ускоряют старение, вредят суставам и коже, а какие - наоборот, помогают сохранить молодость? Разбираемся, в чём особенность питания в “голубых зонах” (где, как считается, люди живут дольше), есть ли “волшебные” свойства у куркумы, и почему важно есть темно-зеленые овощи и квашеную капусту.
2021-09-15T12:00
2021-09-15T12:00
2021-09-15T12:00
правда тела
питание
долголетие
подкаст
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"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить
Какие продукты ускоряют старение, вредят суставам и коже, а какие - наоборот, помогают сохранить молодость? Разбираемся, в чём особенность питания в “голубых зонах” (где, как считается, люди живут дольше), есть ли “волшебные” свойства у куркумы, и почему важно есть темно-зеленые овощи и квашеную капусту.
audio/mpeg
"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить
Какие продукты ускоряют старение, вредят суставам и коже, а какие - наоборот, помогают сохранить молодость? Разбираемся, в чём особенность питания в “голубых зонах” (где, как считается, люди живут дольше), есть ли “волшебные” свойства у куркумы, и почему важно есть темно-зеленые овощи и квашеную капусту.
audio/mpeg
Почему вредна колбаса, на что влияет избыток соли, и почему важны жиры в рационе - объясняет врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, автор книг по питанию, сотрудник Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.01:55 Что такое “голубые зоны”, где люди живут дольше05:08 Какие продукты укорачивают жизнь07:20 Почему вредна колбаса (и ведь ее все-таки продают)10:00 Продукты, вызывающие изношенность органов и ухудшение качества кожи12:35 Какие продукты вредят суставам13:07 На что влияет избыток соли14:25 “У нас производитель не обязан указывать количество соли в продуктах”16:58 Правда ли, что исключение жиров из рациона отражается на коже20:12 Почему важно есть темно-зеленые овощи и фасоль и горох22:45 “Волшебные” свойства куркумы: действительно ли они есть23:48 Недооцененность капусты (и обычной и квашеной) как источника витамина CПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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питание, долголетие, подкаст, аудио
"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить
Какие продукты ускоряют старение, вредят суставам и коже, а какие - наоборот, помогают сохранить молодость? Разбираемся, в чём особенность питания в “голубых зонах” (где, как считается, люди живут дольше), есть ли “волшебные” свойства у куркумы, и почему важно есть темно-зеленые овощи и квашеную капусту.
Почему вредна колбаса, на что влияет избыток соли, и почему важны жиры в рационе - объясняет врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, автор книг по питанию, сотрудник Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова
.
01:55 Что такое “голубые зоны”, где люди живут дольше
05:08 Какие продукты укорачивают жизнь
07:20 Почему вредна колбаса (и ведь ее все-таки продают)
10:00 Продукты, вызывающие изношенность органов и ухудшение качества кожи
12:35 Какие продукты вредят суставам
13:07 На что влияет избыток соли
14:25 “У нас производитель не обязан указывать количество соли в продуктах”
16:58 Правда ли, что исключение жиров из рациона отражается на коже
20:12 Почему важно есть темно-зеленые овощи и фасоль и горох
22:45 “Волшебные” свойства куркумы: действительно ли они есть
23:48 Недооцененность капусты (и обычной и квашеной) как источника витамина C
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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